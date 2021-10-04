Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 октября

Овен (21.03 — 20.04)

Вероятно, что в начале недели Овны будут более всего восприимчивы к внешним влияниям, самовыражение отойдет на второй план. Сейчас вы не склонны к правильной оценке ситуации, но можете приспособиться почти к любым обстоятельствам. Овнам может понадобиться творческая импровизация, пунктуальность и собранность. Примените эти качества, и успех не обойдёт вас стороной. Не упускайте важные связи даже в тех кругах, которые для вас непривычны.

Телец (21.04 — 21.05)

Согласно гороскопу со среды у вас начнется очень продуктивный период, подъём на работе, в учёбе, очень важные поездки и распространение своего влияния. Тельцам не рекомендуется поддаваться пессимистическому настроению, гоните от себя мрачные мысли. Не позволяйте проблемам сказываться на отношениях с окружающими, они не должны страдать от того, что у вас нет настроения. Окончание недели подходит для приобретения товаров, связанных с сохранением денег.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Понедельник — не лучший день с точки зрения дисциплины и субординации, зато он может оказаться очень плодотворным днём по результатам. События принесут Близнецам испытания, благодаря которым вы осознаете ценность вещей, которые сейчас находятся в центре внимания. Не столь благоприятна середина недели, для некоторых Близнецов этот период будет сложным и напряжённым. В конце недели будет ощущаться нехватка воли для применения личной инициативы.

Рак (22.06 — 23.07)

Чтобы добиться в середине этой недели каких-либо значимых успехов, Ракам не помешает сосредоточить свою энергию на чём-нибудь одном. Вот только едва ли это получится. Внимательно проверяйте бумаги, которые подписываете, лучше по несколько раз, чтобы избежать любых ошибок. В общении придерживайтесь нейтралитета, ведите себя скромно. Могут возникнуть ссоры со старшими детьми – отнеситесь к ситуации серьёзно, будьте выдержанны.

Лев (24.07 — 23.08)

В первой половине недели прогулки вблизи магазинов могут привести к обострению желания купить что-либо просто для того, чтобы порадоваться самому процессу покупки. Удачным приобретение не будет, лучше перенести приобретение вещей на другие дни. Одинокие Львы смогут воспользоваться шансом встретить свою неповторимую или единственного, звёзды обещают вам содействие в течение второй половины этой недели. Вероятны новые знакомства, и романтические свидания.

Дева (24.08 — 23.09)

Ваша твёрдость в начале недели должна способствовать удачным договорам, переговорам, поездкам и обучению. Крайне неблагоприятное время, которое пройдёт под знаком испытаний, зависти, препятствий. В жизни Девы изменения проводить просто необходимо, это будет и выгодно, и своевременно. В конце недели вероятны хорошие новости, которые откроют далеко идущие перспективы. Выходные лучше провести за городом, это позволит восстановить утраченные силы.

Весы (24.09 — 23.10)

Начало недели принесёт Весам быстрое и динамичное развитие во многих личных делах и совместных проектах. Нестандартный подход к любым делам только приветствуется, поэтому старайтесь искать необычные решения. Лучше, если каждый свой шаг вы будете оценивать с логической точки зрения. Окончание недели подходит для того чтобы обсудить волнующие вопросы, разрешить некоторые проблемы влюблённых. В это время не исключены также и новые знакомства.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Понедельник Скорпион проведёт в несвойственной для себя атмосфере загадочности и фантазий. Вы будете мечтательны и удалены от реальности на большие расстояния, а близкие будут не по одному разу произносить ваше имя, устало пытаясь обратить на себя ваше внимание. От приобретения мелочей и сувениров Скорпионам сейчас лучше воздержаться. Самым удачным днём для похода по магазинам будет пятница. Перед вами открываются захватывающие перспективы!

Стрелец (23.11 — 21.12)

Начало недели связывайте с финансами и активно решайте все вопросы денежного плана. Только от вас зависит, насколько хорошо вы будете себя чувствовать в течение всей этой недели. Первое, о чём бы следовало подумать, это о более активном образе жизни. Ищите возможность чаще выбираться за город или хотя бы на прогулки. Комфортные условия жизни и хорошая атмосфера в доме поможет Стрельцам в бизнесе и решении личных и финансовых вопросов.

Козерог (22.12 — 20.01)

Избегайте кредитных вопросов в понедельник и покупок во вторник. Доверчивость и неразборчивость в отношениях с окружающими людьми приведут Козерогов к большим неприятностям. Некоторое количество неожиданных событий, непредсказуемых встреч и знакомств выпадет на вашу долю в середине недели. Но все они пойдут вам на пользу и доставят немало радости. В выходные вы будете решать важнейшие вопросы своего развития и карьерного роста.

Водолей (21.01 — 19.02)

Эта неделя максимально способствует творческим порывам и ведению активного образа жизни Водолеев. Середина недели характеризуется получением сокровенных знаний, изучением ремесел, следованием традициям. Время окончания недели будет посвящено решению семейных проблем, работа в это время отойдет на второй план. В связи с этим возникнут трудности в отношениях с руководством, которое будет недовольно тем, как вы выполняете свои обязанности.

Рыбы (20.02 — 20.03)

В данный момент опасно слепо верить словам других, полагайтесь лишь на свои способности. Проблемы ещё существуют, но можно найти удачный компромисс. Новая страсть или вновь воспылавшая любовь, может неожиданно ворваться вашу размеренную жизнь, такие яркие чувства редко довольствуются полумерами, а «там где лес рубят, там и щепки летят». Перспективные любовные планы Рыб возобновятся в более благоприятные времена.