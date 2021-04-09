Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 апреля

Овен (21.03 — 20.04)

Понедельник хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, от покупки зубной щётки иного цвета до полной смены собственного имиджа. На этой неделе удачными будут покупки, связанные с обслуживанием автомобиля. Прекрасным приобретением может стать система сигнализации, не стоит отказываться и от трат на новые детали и такие удобные для автомобилиста вещи, как навигатор или держатель для мобильного телефона.

Телец (21.04 — 21.05)

Тельцам нужно удовлетворить свою потребность в приобретении роскошных, престижных вещей, подумать о том, как сделать более комфортным свой дом. Наведение порядка обязательно сочетайте с эстетическими усовершенствованиями. Может стать актуальным поддержание здоровья. В среду чем меньше вы будете задумываться над тем, как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться. Любая попытка сыграть будет выглядеть откровенной фальшью.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Всю неделю у вас будет достаточно свободного времени и творческого простора, вы будете на виду, но в несколько несвойственной вам роли. Среда и четверг будут тесно связаны с работой и здоровьем, поэтому именно двум этим аспектам жизни следует уделить повышенное внимание. Позаботьтесь о себе и развивайте свою карьеру. Близнецы, имеющие отношения к транспортным средствам, их обслуживанию и доставке, будут подвергнуты неким испытаниям.

Рак (22.06 — 23.07)

Интеллектуальных Раков ожидает масса интересных идей, только пока их не стоит афишировать. Близкие и любимые люди могут не вовремя отвлекать вас, но они же принесут вам вдохновение, в результате чего вы будете им благодарны. Не очень благоприятны активные действия в профессиональной деятельности, переезд на новое место жительства. В воскресенье сведите к минимуму контакты: они могут оказаться слишком утомительными.

Лев (24.07 — 23.08)

Вторник — один из самых удачных дней недели: в этот день Лев многое успеет решить, могут открыться новые возможности. Хотите хорошо заработать – берите на себя новые нагрузки и полномочия, экспромта вам не занимать, но не перестарайтесь. Для достижения своих целей в бизнесе, жизни, карьере и профессии постарайтесь найти новые методы, инструменты и идеи. Пришло время задуматься о воплощении в жизнь своих желаний.

Дева (24.08 — 23.09)

Перемены ждут Дев во всех сферах жизни. Возможны счастливые повороты событий, неожиданные приятные деловые и романтические знакомства. Девам в это время удастся наконец громко заявить о себе. Возможно, появится шанс проявить свой талант или продемонстрировать деловую хватку. О финансовой и профессиональной стороне дел в течение этого периода беспокоиться не придётся.

Весы (24.09 — 23.10)

Неделя активных действий ожидает Весов. Сосредоточьте все свои силы на том, что необходимо закончить, составьте список дел, требующих вашего немедленного вмешательства и тех, что ещё немного способны продержаться до того момента, когда вы ими займётесь. В середине недели у вас может появиться возможность заняться новым видом деятельности. Необходимо реалистично посмотреть на некоторые вещи, и возможно, принять не совсем приятные решения.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Фортуна в середине недели готовит Скорпионам самый настоящий праздник души и тела. Будет полезно больше общаться и консультироваться с целью расширения своих познаний. Скорпионы могут удачно обновить средства связи и транспорта, в дальнейшем такой возможности еще долго не предвидится. Посоветуйтесь с человеком, который является для вас авторитетом, касательно рабочих вопросов, которые вас давно волновали.

Стрелец (23.11 — 21.12)

На этой неделе у Стрельцов появится шанс покорить очередную заоблачную вершину, недоступную для тех, кто склонен трезво оценивать свои возможности. Этот вторник принесёт Стрельцам массу сюрпризов — сомневаться не рекомендуется, воспользуйтесь каждым из них без малейших колебаний. Не каждый день судьба бывает столь внимательна к вам. Выходные дни активизируют перемены в семейной жизни, которые давно назревали.

Козерог (22.12 — 20.01)

На этой неделе Козерогам следует чётко представлять себе последствия своих поступков. Уделите особое внимание финансовым вопросам. В среду вас обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться перед всеми теми, кого успеете обидеть за день, придётся. В выходные какая-то аварийная ситуация может создать большой стресс и на время вырвать вас из привычной рутины.

Водолей (21.01 — 19.02)

В понедельник Водолеям желательно не поддаваться азартным покупкам и не слушать чужих советов — они грозят потерей денег, особенно в лотереях и на ставках. Вероятны провокации и агрессия со стороны недоброжелателей. Позаботьтесь о своём здоровье, избегайте споров с любимыми и родными, не конфликтуйте с коллегами и начальством. Хотя и не в одиночку, но вы можете реализовать давние идеи, закончить важную работу, добиться успеха и признания.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Главное для Рыб на этой неделе – не остановиться на полпути, продолжать воплощать свои планы, несмотря на помехи и проблемы. Избегайте вспышек агрессии и внимательно выслушивайте окружающих. В четверг будьте осторожнее при общении с коллегами, возможно получение неприятных новостей. Вам гарантирован успех в любом соревновании, главное -верить в победу. Не переоцените свои силы — восстановить равновесие будет трудно.