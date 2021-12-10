Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 декабря 2021

Овен (21.03 — 20.04)

В этот понедельник Овнам хорошую идею подкинут коллеги по работе. Общение со своими детьми будет благоприятным в середине недели. Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря рекомендует: следите внимательно за своим здоровьем. Не создавайте конфликтных ситуаций. Обстоятельства будут способствовать пересмотру ваших принципов и стереотипов поведения. Удачно окончание недели для творческой работы, экспериментов, получения информации. Вероятно осуществление давней мечты, получение приятного известия.

Телец (21.04 — 21.05)

В среду вы можете мягко решить все проблемы с детьми и близкими. А преданность общим идеалам, интересам станет залогом прочного брака. Через любимого, избранника у Тельца появятся хорошие шансы, не сдерживайте их, задействуйте все рычаги помощи. Четверг может оказаться днём отдыха. Согласно гороскопу рекомендуется тщательно изучить своё финансовое положение и не отказываться от старых, проверенных временем контрактов, а также от верных друзей.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Близнецы будут склонны к поиску лёгких и разнообразных средств заработка, в первые три дня вы можете, как легко получать, так и легко тратить, новые знакомства будут подталкивать вас к неумеренной щедрости. Забудьте о проблемах, делах и прочих житейских премудростях. Это время дано вам для того, чтобы вы почувствовали вкус жизни, оценили все прелести общения с окружающим миром и дорогими вам людьми. На выходных постарайтесь хорошо отдохнуть, советует текущий гороскоп.

Рак (22.06 — 23.07)

Не спешите воплощать в жизнь свои замыслы — можете допустить ошибку. Делайте всё с расчётом на то, что середина недели будет важной в осуществлении ваших целей. Для эмоциональной разрядки некоторым Ракам нужен свежий воздух и полноценный сон. Время действий. Хотите денег, славы или любви? Всё это может стать вашим, но только в том случае, если готовы трудиться до последней капли сил и не боитесь мозговых штурмов, авралов в будни и выходные.

Лев (24.07 — 23.08)

Приложите на этой неделе все усилия к тому, чтобы сделать жизнь близких лучше, проявляйте больше внимания и заботы. Ведь крепкий тыл — это всё, что вам требуется для успеха в делах, творчестве или профессиональной деятельности. Львы получат достойное денежное возмещение за потраченное время и приложенные усилия. В пятницу вероятен спад здоровья и необходимость разобраться с какими-то старыми ситуациями, ваша свобода будет кем-то ограничена.

Дева (24.08 — 23.09)

В понедельник лучше не отстаивать свои планы и замыслы перед начальством. Наступившая неделя готовит для вас немало сюрпризов. Постарайтесь не пропустить это чудесное время сквозь пальцы и не растранжирить попусту дары судьбы! Тем более, что чудесное преображение коснётся как профессиональной сферы, так и любви. В это время для некоторых Дев важно понимание целей вашего семейства. Понимание сближает, а это как раз то, что сейчас нужно.

Весы (24.09 — 23.10)

Одна из важных задач Весов на начало этой недели — постараться уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния. Если они будут разбалансированы, вы можете потратить много драгоценной энергии впустую. Друзья помогут Весам сориентироваться в жизненных обстоятельствах, подарят новые идеи. Появится много различных вариантов проведения досуга, вы захотите вступить в клуб или кружок по интересам. Лучшее время для отдыха пятница.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Скорпионам рекомендуется пустить в ход всю дипломатичность, чтобы избежать серьёзного недопонимания с руководством. Также нежелательно пропадать на работе днями и ночами: старайтесь работать размеренно, не беритесь за выполнения сверхзадач, этим вы можете подорвать своё здоровье. В каждой бочке мёда, есть своя ложка дёгтя, если сами ничего не предпримите, то все возможности повернутся к вам спиной и уйдут к кому-нибудь другому.

Стрелец (23.11 — 21.12)

В начале недели некоторым Стрельцам не рекомендуется соблазняться обещаниями с фальшивой начинкой — недоброжелатели попытаются вставить вам палки в колеса, так что проявите должную бдительность. Домашние проблемы займут много времени, поэтому постарайтесь хотя бы не преумножать их. Невыполненные обязательства потребуют от Стрельцов максимальной активности и быстроты реакции в конце недели. Под маской доброжелателей могут скрываться злые люди.

Козерог (22.12 — 20.01)

Со вторника могут появиться заботы, которые ограничат активность Козерога, в рабочих делах вы можете нередко выбиваться из графика и искать себе замену. Четверг будет тесно связан с работой и здоровьем, поэтому именно этим аспектам своей жизни следует уделить повышенное внимание. Позаботьтесь о себе сами. Во второй половине недели некоторые Козероги всё же почувствуют лёгкую депрессию, что приведёт к отрешению от мирских забот.

Водолей (21.01 — 19.02)

Если не принимать в расчёт понедельник, когда для всех повышена аварийность на транспорте, то в остальные дни Водолеев ждут интересные поездки и новые знакомства, которые украсят вашу жизнь и принесут связи из мира искусства и шоу-бизнеса. Водолей может жить активной светской жизнью с очень разнообразным вечерним досугом. Водолеям придётся разбираться в основном с вопросами, которые обычно хочется отложить или игнорировать.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Вас ожидает облегчение от давящих обстоятельств и непочатых завалов, которые вам предстоит осилить. Вы можете внезапно почувствовать себя совершенно свободным человеком. Возможно, вы и в самом деле не связаны никакими обязательствами, однако это также может означать, что вы запутались. Всю эту неделю Рыбы могут только мечтать о воскресном отдыхе. Мало что помешает распланировать рабочие дела по своему усмотрению и разгрузить выходные.