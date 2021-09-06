Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 сентября

Овен (21.03 — 20.04)

В начале недели гороскоп рекомендует Овнам более углублённо обдумать ранее начатые проекты, которые связаны с делами или с домашними заботами. Медлить не стоит, чтобы дать планам новый импульс, действуйте решительно. Если обнаружите сомнительные моменты, лучше полностью откажитесь от задуманного. Находясь под властью Планет, комфортнее всего вы будете чувствовать себя в необычной обстановке с нестандартной мебелью, заморскими вещицам. Но не очень обольщайтесь.

Телец (21.04 — 21.05)

Партнёры или близкие для Тельцов люди могут оказаться гораздо более аккуратными и прагматичными в своих поступках, нежели обычно, особенно в первые дни недели. Это, несомненно, смягчит ваше сердце, наполнив его гордостью. Согласно гороскопу наступает благоприятное время для тех, кто находится в отпуске или только собирается в отпуск. Превосходные предзнаменования для усилий, которые будут приложены с целью решения беспокоящих житейских проблем.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Старайтесь не идти на поводу даже у самых близких друзей, а тем более у не слишком хорошо знакомых вам людей. Прислушивайтесь только к собственному внутреннему голосу — это поможет Близнецам избежать возможных проблем. В середине недели есть вероятность путаницы, недопонимания в кругу единомышленников. Кто-то из деловых партнёров может выйти из игры. Не торопитесь заполнять пустые места в своей рабочей жизни. И не беспокойтесь, это временно.

Рак (22.06 — 23.07)

Во вторник возможна напряжённая ситуация, поэтому день лучше посвятить завершению мелких дел, не начиная ничего нового. Профессиональная деятельность может утомить рутиной, зато позволит добиться стабильности. Развивайте общественную деятельность, это принесёт пользу. В конце недели Ракам не рекомендуется поддаваться на настойчивые уговоры предоставить свою квартиру для шумной вечеринки. Эта инициатива исходит от не самых близких друзей.

Лев (24.07 — 23.08)

В начале недели у Львов могут появиться трудности в понимании с любимым человеком. Вам необходимо проявить здравый смысл и понять своего партнёра, взаимопонимание – одна из главных составляющих отношений. Вы получите помощь от друзей и целых организаций и наладите отличные отношения с партнёрами. Проявление доброты и особенного внимания к семье, совместные поездки и походы сделают ваши семейные отношения безоблачными и даже счастливыми.

Дева (24.08 — 23.09)

В понедельник новые знакомые могут слишком активно вмешаться в личную жизнь Дев, старайтесь держаться от таких людей подальше. А позабыв об обычной осторожности, вы можете кинуться с головой в новый любовный омут. Новые оригинальные решения проблем, перспективные идеи помогут вам достойно выйти из самых сложных ситуаций. В воскресенье у некоторых Дев будет роман на стороне, это добавит искру страсти в вашу жизнь. Придётся бороться с ревностью.

Весы (24.09 — 23.10)

Личная активность приветствуется в начале недели, это позволит Весам добиться многого с наименьшими затратами сил, времени и финансов. Но Весов ожидает опасное время. Вероятны провокации и агрессия со стороны недоброжелателей. А жизненная энергия может находиться в неустойчивом состоянии. Не рекомендуется расширять сферу деятельности, заниматься новыми делами и давать советы. Не исключены предложения работы в других местах, и даже за границей.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Может заболеть кто-то из людей, на поддержку которых рассчитывал Скорпион. Но это ситуация временная, она кардинально не повлияет на ваши планы. Однако в течение этой недели, вам придётся приспосабливаться к неожиданностям и искать замены по ходу дел. Случайные встречи с самыми разными людьми могут оказаться очень полезными и поучительными. Слушайте и запоминайте информацию, ведь полученные знания помогут вам в решении важных проблем.

Стрелец (23.11 — 21.12)

С самого начала недели Стрельца будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет весьма затруднительно. Жизненный потенциал снижается. Неблагоприятное расположение звёзд может привести к проблемам со здоровьем. Особенно это касается пожилых Стрельцов. Вы можете почувствовать головные боли. Не исключено острое инфекционное заболевание. Ваше нежелание следовать советам врача может придать болезни затяжной характер.

Козерог (22.12 — 20.01)

Вторник принесёт изменения, придется подстраиваться под обстоятельства, которые вам диктуют. В этот день главное для Козерога — внимательно отнестись к деталям, не нервничать и следить за происходящими изменениями. Ничего не поделаешь, это не то время, когда мир щедр на чудеса, судьба — на подарки, а люди – на доброту и внимательность. Заветные мечты пока не воплощаются в реальность. Более приятно будет складываться общение с малознакомыми или не знакомыми людьми.

Водолей (21.01 — 19.02)

На этой неделе вы можете потерять уверенность в своих позициях. Возможны связанные с приобретением разочарования. Старайтесь задавить это желание на корню, особенно в четверг, так как велика вероятность потерь. Во второй половине недели некоторым Водолеям желательно уладить все финансовые дела и проблемы. В пятницу возможны интересные предложения, открывающие перед вами новые возможности. В субботу же вероятны денежные поступления.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Общение со своими старшими детьми в течение этой недели принесёт некоторым Рыбам массу приятных впечатлений и позитивных эмоций. Но вы рискуете закопаться в мелкую работу, которая принесёт загадки и непривычную двойственность. Собственно говоря, такое положение вполне вписывается в круг ваших интересов, однако как настоящий стратег, вы не должны забывать о том, что настоящие профессионалы занимаются обеспечением своего успеха.