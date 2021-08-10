Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 августа

Овен (21.03 — 20.04)

Овнам будет сложно понять суть происходящего, необходимость компромиссов не всегда будет вам по душе. Однако гармония в семье и взаимопонимание в деловых отношениях станут важнее, чем личные претензии. Вы сможете на некоторое время оторваться от реальности и совершить один из тех полётов, о которых нередко мечтали. Старайтесь мыслить масштабно, чтобы не упустить удачную волну. Накануне этих выходных возможен интересный роман на работе.

Телец (21.04 — 21.05)

В понедельник Тельцам будет сложно удержаться от ненужных трат, а личное общение потребует одновременно и активности, и компромиссов. В среду не бойтесь брать на себя ответственность, в это время дела пойдут легче, чем ожидалось. Окончание этой недели не подходит покупок. Воздержитесь от походов по магазинам. Не принимайте поспешных и необдуманных решений, создавая более сложные проблемы. Действуйте осмотрительно относительно данной ситуации.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Неделя неблагоприятна для установления контактов и активного общения. Вероятно, отложенные дела или давние обязательства потребуют от Близнецов немедленного исполнения. В это время любой пустяк может перерасти в большую проблему. Выходя из дома, постарайтесь проследить, всё ли в порядке. Забытая мелочь будет стоить вам целого дня. Вторая часть недели будет благоприятна для поиска сильных партнёров, на которых можно положиться в совместных делах.

Рак (22.06 — 23.07)

Время начала недели оставит в памяти Рака только приятные воспоминания. Материальных благ не предвидится, но и без этого будет достаточно поводов для радости. Ваш кораблик очутился на волне удачи и процветания. Используйте все связанные с этим возможности, особенно в сфере финансов. Не спешите винить себя, если отношения с некоторыми коллегами стали напряженными: возможно, кто-то завидует вашим успехам. Это время удачно для самых настойчивых Раков.

Лев (24.07 — 23.08)

В понедельник друзья могут осчастливить Львов своим появлением. Это время в целом можно назвать напряжённым периодом. Партнёрским отношениям надлежит пройти испытание на прочность. Некоторые Львы склонны находиться в эйфории от захватывающих перспектив. Ветер свободы будет надувать паруса, направляя вас к новым неизведанным горизонтам. В конце недели не нужно раскрывать свои карты и афишировать замыслы. Лучше еще раз хорошо все обдумайте.

Дева (24.08 — 23.09)

Эта неделя совершенно не подходит для новых начинаний и дел. Но соблюдая равновесие, паритет и гармонию, Дева сможет обрести выгодных спонсоров, друзей, влиятельных единомышленников и благополучно продвинуть вперёд свои идеи. Удача и счастье снова поворачиваются к Девам лицом. Ранее предпринимаемые усилия, наконец-то, начинают приносить плоды. В выходные вам захочется оставить дела и встретиться с интересным человеком.

Весы (24.09 — 23.10)

Гороскоп сулит напряжённую неделю. У многих из Весов эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и даже ухудшению здоровья. Не помешает устроить себе медицинское обследование, поскольку сейчас у вас может быть временный энергетический спад. Не слишком доверяйте человеку, который вам очень нравится, если вы не уверены в его искренности. Иначе вы рискуете стать поводом для насмешек, что серьезно ударит по самолюбию.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Некоторым Скорпионам на этой неделе лучше не пускаться в финансовые авантюры, так как ни к чему хорошему они не приведут. Во второй половине недели можно сосредоточиться только на работе, поднять карьерную планку вверх и неуклонно к ней стремится. В основных сферах жизни, астрологическое влияние более благосклонно к вашей персоне, особенно, если дело касается важных перемен. Никто не знает, каких успехов вы можете достичь.

Стрелец (23.11 — 21.12)

С начала этой недели Стрельцам захочется изменений. Вы начнёте создавать их в любых сферах своей жизни, будете серьёзнее относиться к жизненному предназначению. Появится желание продолжить образование или повысить свою квалификацию на специальных курсах. Попробуйте, терять нечего, зато приобрести можно гораздо больше. Хорошо иметь возможность делать всё что хочется, но это быстро надоедает. Обуздайте свою неуёмную энергию.

Козерог (22.12 — 20.01)

Начало этой недели прекрасно подходит для приобретения бытовой техники, особенно — телевизоров, пылесосов, фенов. Козерогам нужно спокойно согласиться на определённые уступки и не настаивать жёстко на своих условиях. Ваше творчество по жизни не может остаться незамеченным. Это хороший стимул для того, чтобы прорваться в высший свет общества за признанием и наградами. Не бойтесь потратить деньги на подарки детям и модные вещи для самих себя.

Водолей (21.01 — 19.02)

Водолеи будут в наилучшей форме. Всё у вас будет получаться, в общении с вами все будут с приветливы. Вы легко получите желаемое, но в разумных пределах. Благодаря хорошему отдыху, новым друзьям и улучшениям на работе жизнь заиграет яркими красками. Вы можете получить назад часть своих вложенных денег или зарабатывать второй, не основной профессией. Заручитесь поддержкой надёжных друзей или партнёров и начинайте реализовывать свои планы. Действуйте.

Рыбы (20.02 — 20.03)

В начале недели не исключены интересные предложения со стороны руководства, получение вознаграждения, претворение в жизнь самых необычных и сокровенных желаний. У вас может быть переменчивое настроение и самочувствие, особенно во вторник и среду, а в выходные нужно быть внимательнее к своему питанию и возрастным болезням. Придётся пережить какую-то борьбу или кризис, чтобы неожиданно расширить сферу своего присутствия.