Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 апреля

Овен (21.03 — 20.04)

Начало недели принесет повышение уверенности в собственных силах. Овны будут находиться впереди всех других знаков исключительно по одному признаку: количеству ревнивых взглядов, брошенных на своего партнёра. Вы будете ревновать всех и вся.

Телец (21.04 — 21.05)

Начало недели прекрасно подходит для приобретения товаров для защиты от солнечных лучей. Надежды Тельца на осуществление заветных планов станут реальностью. Пятница благоприятна для самоанализа и осмысления собственного опыта.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Всех жизненных благ звёзды Близнецам не обещают, но успех в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно реальных желаний постараются осуществить. Придётся взять на себя большую ответственность в работе и супружеских отношениях, поэтому полная свобода — не для вас.

Рак (22.06 — 23.07)

Постарайтесь отвлечься от всех проблем, как мелких, так и самых крупных. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных. Финансовое положение в настоящее время стабильно, и проблем с деньгами не ожидается.

Лев (24.07 — 23.08)

К среде личная активность Льва принесёт ему добрую славу, возможность улучшить свой уровень жизни, сделать приобретения для дома. Суббота хороша для привнесения в жизнь всевозможных изменений, от покупки зубной щётки другого цвета до полной смены собственного имиджа.

Дева (24.08 — 23.09)

Партнёры или близкие люди, особенно в первые дни недели, могут оказаться гораздо более аккуратными и прагматичными в своих поступках, нежели обычно. Это, несомненно, смягчит ваше сердце, наполнив его гордостью. Небольшие прогулки будут действовать на Деву успокаивающе.

Весы (24.09 — 23.10)

В четверг — пятницу может поступить интересное деловое предложение. С каждым днём Весы будут чувствовать себя всё более и более счастливыми. Никаких препятствий не ожидается, отношения с людьми отличные , кошелёк не пустеет, на душе полный комфорт.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Неделя характеризуется раскрытием потенциала и проявлением творческих способностей. Будьте уравновешеннее и спокойнее реагируйте на нестандартные ситуации и неожиданные события. Вы можете столкнуться с очень прогрессивными идеями.

Стрелец (23.11 — 21.12)

С начала недели Стрельцам захочется изменений, и они начнут их создавать во всех сферах своей жизни. Вы будете серьёзнее относиться к своему жизненному предназначению. Появится желание продолжить образование или повысить квалификацию – попробуйте.

Козерог (22.12 — 20.01)

Если что-то и будет у Козерогов складываться на удивление удачно, не нужно торопиться и ускорять процесс, бросать ради этого свои основные дела и тем более делать материальные взносы. От операций в сфере финансов на этой неделе Козерогам лучше вообще отказаться.

Водолей (21.01 — 19.02)

Водолей будет странным образом избегать неприятностей в таких ситуациях, когда они будут казаться уже абсолютно неизбежными. Удача благоволит вам. Некоторые двойственные ситуации в общении и нерешительность в любви будут озадачивать вас и пугать ощущением потери контроля.

Рыбы (20.02 — 20.03)

На этой неделе основной задачей Рыб станет сохранение достигнутых позиций, а возможно и принятия важного решения на тему «а стоят ли они этого?». В конце недели на первый план выйдут проблемы, связанные с младшими родственниками, хозяйственные и прочие бытовые хлопоты.