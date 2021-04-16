Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 апреля

Овен (21.03 — 20.04)
Начало недели принесет повышение уверенности в собственных силах. Овны будут находиться впереди всех других знаков исключительно по одному признаку: количеству ревнивых взглядов, брошенных на своего партнёра. Вы будете ревновать всех и вся.
Телец (21.04 — 21.05)
Начало недели прекрасно подходит для приобретения товаров для защиты от солнечных лучей. Надежды Тельца на осуществление заветных планов станут реальностью. Пятница благоприятна для самоанализа и осмысления собственного опыта.
Близнецы (22.05 — 21.06)
Всех жизненных благ звёзды Близнецам не обещают, но успех в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно реальных желаний постараются осуществить. Придётся взять на себя большую ответственность в работе и супружеских отношениях, поэтому полная свобода — не для вас.
Рак (22.06 — 23.07)
Постарайтесь отвлечься от всех проблем, как мелких, так и самых крупных. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных. Финансовое положение в настоящее время стабильно, и проблем с деньгами не ожидается.
Лев (24.07 — 23.08)
К среде личная активность Льва принесёт ему добрую славу, возможность улучшить свой уровень жизни, сделать приобретения для дома. Суббота хороша для привнесения в жизнь всевозможных изменений, от покупки зубной щётки другого цвета до полной смены собственного имиджа.
Дева (24.08 — 23.09)
Партнёры или близкие люди, особенно в первые дни недели, могут оказаться гораздо более аккуратными и прагматичными в своих поступках, нежели обычно. Это, несомненно, смягчит ваше сердце, наполнив его гордостью. Небольшие прогулки будут действовать на Деву успокаивающе.
Весы (24.09 — 23.10)
В четверг — пятницу может поступить интересное деловое предложение. С каждым днём Весы будут чувствовать себя всё более и более счастливыми. Никаких препятствий не ожидается, отношения с людьми отличные , кошелёк не пустеет, на душе полный комфорт.
Скорпион (24.10 — 22.11)
Неделя характеризуется раскрытием потенциала и проявлением творческих способностей. Будьте уравновешеннее и спокойнее реагируйте на нестандартные ситуации и неожиданные события. Вы можете столкнуться с очень прогрессивными идеями.
Стрелец (23.11 — 21.12)
С начала недели Стрельцам захочется изменений, и они начнут их создавать во всех сферах своей жизни. Вы будете серьёзнее относиться к своему жизненному предназначению. Появится желание продолжить образование или повысить квалификацию – попробуйте.
Козерог (22.12 — 20.01)
Если что-то и будет у Козерогов складываться на удивление удачно, не нужно торопиться и ускорять процесс, бросать ради этого свои основные дела и тем более делать материальные взносы. От операций в сфере финансов на этой неделе Козерогам лучше вообще отказаться.
Водолей (21.01 — 19.02)
Водолей будет странным образом избегать неприятностей в таких ситуациях, когда они будут казаться уже абсолютно неизбежными. Удача благоволит вам. Некоторые двойственные ситуации в общении и нерешительность в любви будут озадачивать вас и пугать ощущением потери контроля.
Рыбы (20.02 — 20.03)
На этой неделе основной задачей Рыб станет сохранение достигнутых позиций, а возможно и принятия важного решения на тему «а стоят ли они этого?». В конце недели на первый план выйдут проблемы, связанные с младшими родственниками, хозяйственные и прочие бытовые хлопоты.