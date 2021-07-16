Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля

Овен (21.03 — 20.04)

Первая половина недели внесет много положительного в личные взаимоотношения Овнов. В это время между вами и объектом симпатии может возрасти доверие. Взаимодействие станет более чувственным. Вы сможете лучше понимать друг друга, что будет способствовать укреплению и развитию вашей пары. Не помешает также вспомнить опыт и мудрость своих предков, чтобы применить их в современных условиях.

Телец (21.04 — 21.05)

Эта неделя благоприятна для улучшения материального положения. Используйте все земные блага для стабилизации своего финансового благосостояния. В повседневной жизни Тельца случайные знакомства будут гораздо полезнее тех, что вы запланировали сами. Это время принесёт массу переживаний из-за переговоров. Отсеивайте заведомо нечестные предложения, тогда вы сможете добиться реальных перемен, но не сразу.

Близнецы (22.05 — 21.06)

На этой неделе Близнецам дано добиться успеха совсем не благодаря стечению обстоятельств и поддержке свыше, а наоборот, вопреки всему. Хотите совет? Если же вдруг попутный ветерок подует в вашу сторону — не упускайте его, пригодится. А возможное отступление вовсе не является поражением, это просто время для распределения сил и возможностей. Тех из Близнецов, кто упорно трудится, к концу недели ждет процветание.

Рак (22.06 — 23.07)

До четверга вы можете рассчитывать на поддержку авторитетных лиц. Но в это время, Ракам не рекомендуется связывать себя какими-либо обещаниями — скорее всего они останутся не выполненными по объективным причинам. Деньги и прочие бонусы в сфере бизнеса и общения нужно бережно собирать, не стоит их бездумно тратить. Помните, фортуна очень не любит расточительных и неэкономных людей, особенно когда речь идёт о её подарках.

Лев (24.07 — 23.08)

Расположение планет в течение первой половины этой недели принесёт некоторым Львам временные перемены в системе ценностей, вы станете задумываться о том, что для вас важнее. Состояние неопределённости отношений с коллегами в коллективе может затянуться, но пока не наступила ясность, не принимайте ничью сторону. К сожалению, избежать кризиса не удастся, если действовать планомерно, то даже кризисная пятница не повредит планам Льва.

Дева (24.08 — 23.09)

На этой неделе новые встречи и знакомства будут для Дев особенно важны, так что проявите активность. Не тратьте время на мечты о несбыточном. Лучше используйте его более для реализации более практичных целей. В понедельник будьте осмотрительнее при решении финансовых вопросов. Высок риск материальных потерь. В среду возможны денежные поступления. Они будут небольшими, но на редкость приятными. Этот доход станет надёжным финансовым источником для Девы.

Весы (24.09 — 23.10)

Жизнь некоторых Весов с начала недели запестреет разнообразными красками. Для своего ближайшего окружения и самих себя на этой неделе Весы способны творить чудеса и сделать мир радостнее и счастливее. Вас будут поддерживать не только друзья, но, в какой-то мере, и оппоненты. Упорство и трудолюбие на работе воспримут положительно, что позволит вам сделать еще один шаг в карьере. Не удивляйтесь, если вдруг начнут сбываться несбыточные мечты.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Неделя пройдёт в деловых хлопотах на работе и решении семейных проблем дома. Вероятно, что изменится к лучшему социальный статус многих Скорпионов, укрепится их авторитет на службе и в семье. Влияние светил могут отчасти сдерживать ваши дела, но благодаря звездам могут решиться противоречия, которые мешают вашей творческой и любовной жизни. Не употребляйте алкоголь с целью снять напряжение, возникнут другие неприятности, связанные уже со здоровьем.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Ситуации недели для Стрельца тесно связаны со спортом, риском, любовью и удачей. Откажитесь от спешки в принятии решений, такое поведение может привести к нежелательным результатам. Вы будете стремиться к одному, а получите совсем другое. Проявите внимание к своим истинным потребностям и обязанностям, для этого вам будут предоставлены время, энергия, знания и перспективы. Успех последует по большей части в будущем.

Козерог (22.12 — 20.01)

Неделя для некоторых Козерогов начнётся с желания побыть в тени, отключиться от забот и насладиться тишиной. В тишине и спокойствии у вас лучше пойдёт работа, вы сможете сосредоточиться на тех вещах, которые уже не раз начинали, но так и не смогли довести до конца. Произойдут резкие перемены, которые не смогут не затронуть Козерога. Вероятнее всего у вас прибавится хлопот, но можно предположить, что все хлопоты будут приятными.

Водолей (21.01 — 19.02)

Для Водолеев сейчас не самое активное время, хотя во вторник могут быть достаточно масштабные успехи. Кроме этого, настойчиво рекомендуется напрячься в середине недели, ищите компромиссы и не бойтесь перемен. Конфликтную ситуацию в среду Водолеям желательно вовремя обойти. Доверяйте своей интуиции. Не страшитесь, все перемены пойдут на пользу вашему финансовому положению и личной жизни. Обновляйте арсенал труда и здоровья в пятницу.

Рыбы (20.02 — 20.03)

В начале недели удвойте усилия при достижении своих целей. Согласно гороскопу начнётся неделя для Рыбы весьма благоприятно — будут интересные встречи, полезные знакомства, весёлые разговоры и прочие счастливые события. Вам есть, чем заняться. Подведите итоги, завершите ранее начатые дела. Уделите, по возможности, как можно больше внимания семье и друзьям — удовольствие и пользу извлечёте немалую. Наденьте на себя маску удачливого и талантливого человека.