Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 сентября

Овен (21.03 — 20.04)

В понедельник компромисс может резко ограничить вашу свободу. Так что в этот день компромиссы не для вас. А чтобы не возникло лишних проблем, ваш гороскоп рекомендует не забывать о работе, и ответственности за данное слово. Миримся с теми, с кем в ссоре, ищем единомышленников и заручаемся поддержкой начальства и семьи! Свяжите воедино интеллект и интуицию, действуйте согласованно. Выходные подарят Овнам душевный подъём и новые возможности.

Телец (21.04 — 21.05)

В начале недели не рекомендуется прибегать к покровительству, покажите свою независимость. Настройтесь на долговременные планы и перспективы в финансовых делах и бизнесе. Некоторые люди будут напрямую зависеть от принятых вами решений, старайтесь не создавать им лишних препятствий. Полезно расширить знания и навыки на каких-нибудь курсах. Некоторых убытков и трат не избежать. Но Тельцы привлекут к себе внимание окружающих, летая на крыльях романтики.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Будьте готовы действовать в любой момент и внимательно отнеситесь к предложениям. Для Близнецов могут стать актуальными вопросы поддержания здоровья. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при должном подходе, даже препятствия окажутся полезными. Остерегайтесь впадать в детство или покрываться сединами и морщинами — к изрекающему истины младенцу никто не прислушается, а мудрый старец просто не сможет осилить далеко идущие планы.

Рак (22.06 — 23.07)

Успех на этой неделе связан с настройкой на внутренний голос. Если сумеете следовать своим истинным потребностям, то какие неприятности не досаждали бы вам, вы способны справиться с ними. Тактика невмешательства в дела других людей даст в середине недели некоторым Ракам возможность сосредоточиться на своих собственных задачах и не тратить попусту силы на объяснения и уговоры. На выходных уделите внимание своей личной жизни, родителям и детям.

Лев (24.07 — 23.08)

Начало недели для некоторых Львов окажется весьма благоприятным. Ваше карьерное движение явно замедлится, среду и четверг можете считать пустыми днями, да и остальное время будет мало прогнозируемо. Следуйте велению сердца, осуществляйте только то, что оно подсказывает вам в сотрудничестве с разумом. Звёзды рекомендуют делать важные покупки в понедельник, пятницу и воскресенье. Товары повседневного спроса старайтесь приобретать в эти же дни.

Дева (24.08 — 23.09)

На этой неделе будьте особенно внимательны в делах и взаимоотношениях. Изрядной доли осмотрительности потребует решение семейных и родственных проблем. Девам необходимо спрятать уязвимые места подальше от взглядов окружающих, это необходимо для решения важных дел и во избежание ошибок. Это время возрождающихся надежд и успешных шагов в осуществлении заветных планов. Ближе к концу недели, звёзды обещают вам значительную помощь и удачу.

Весы (24.09 — 23.10)

Дружески разрешить противоречия в отношениях можно в понедельник и вторник. В это же время у Весов появится возможность с успехом решить вопросы, связанные с учёбой и поиском недостающей информации, через коллег и близких людей. Ваши личные отношения проходят новый кризис взаимопонимания, особенно в середине недели. Будьте внимательны к происходящему и не упустите тот момент, когда ваш голос может оказаться решающим в обсуждении важного вопроса.

Скорпион (24.10 — 22.11)

В первые дни недели будьте осторожны в решении финансовых вопросов. Для некоторых Скорпионов эти дни будут связаны с потерей денег, причём речь может идти о значительных суммах. На этой неделе уделите внимание родственникам, любимым или детям. Постарайтесь отложить развлечения или переезд на новое место жительства до конца недели, займитесь самыми неотложными делами и профессиональными обязанностями, иначе вас постигнет финансовый кризис.

Стрелец (23.11 — 21.12)

На этой неделе добиться успеха некоторые из Стрельцов смогут только с помощью личных организаторских умений и идей. В середине недели появится возможность избавиться от проблем с помощью умения пользоваться разного рода информацией в нужное время и в нужном месте. Не исключено, что Стрелец пойдёт на какой-то риск, чтобы одним махом добиться заметных успехов. Конец недели — это время для осмысления всего происходящего с вами и вокруг вас.

Козерог (22.12 — 20.01)

Неделя для некоторых Козерогов отмечена дисгармонией и душевным смятением. Важные дела желательно намечать на четверг, возможны перспективные предложения. Середина недели не лучшее время для перемен на работе. Вы склонны совершать ошибки и попадаться на удочку манипуляторов из своего окружения. Собирайте информацию, прислушивайтесь к мнению коллег и ждите удобного повода, чтобы плавно изменить направление ситуации.

Водолей (21.01 — 19.02)

В понедельник вообще лучше отдыхать и не строить планов. Эта неделя начнётся с событий, которые заставят Водолеев переоценить отдельные жизненные области, и уже по результатам нужно будет принять решение о том, в каком же направлении действовать. Гороскоп на середину недели противоречив и наполнен скрытыми эмоциями. В целом склоняет к спокойной рутинной работе, так что у Водолеев есть шанс переделать массу давно запланированных дел.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Начало недели подходит для приобретения изделий из драгоценных металлов – материал вставок и даже их наличие будет иметь второстепенное значение, главное внимание должно быть уделено оправе. Звёзды рекомендуют выбрать изделие из платины, белого золота или серебра, красное и жёлтое золото менее желательны. Надёжность и стойкость Рыб привлекут симпатии окружающих. Спокойное, ровное время отмечено усилением интуиции. Воскресенье посвятите отдыху.