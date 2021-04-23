Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 26 апреля по 2 мая

Овен (21.03 — 20.04)

Постарайтесь поверить в то, что все преграды преодолимы: от того, удастся ли вам это, во многом зависит ваш успех. Переживания и даже эмоциональные потрясения на этой неделе не исключены. Опасно слепо верить словам других, полагайтесь лишь на свои способности.

Телец (21.04 — 21.05)

Если в понедельник не принимать вынужденных решений, то остальные дни принесут Тельцам удачу в финансах и авторитет в профессии, хорошие отношения с властями. Стоит задуматься, готовы ли вы морально, физически и материально к переменам.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Понедельник может оказаться излишне деловым и небогатым на впечатления. Старайтесь не жертвовать своими интересами. В семейной жизни Близнеца ждет много приятных подарков. Последние дни недели благоприятны для романтических свиданий.

Рак (22.06 — 23.07)

Начало недели может оказаться неоднозначным. Начальству не понравится ваше своеволие и занятость не по делу в рабочее время. В середине недели Раки могут быть рассеянными и чрезмерно суетливыми. Усилится проявление доброты и внимания к семье.

Лев (24.07 — 23.08)

У Львов эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и даже ухудшению здоровья. До пятницы вас может беспокоить общение с родственниками или другими персонами, из-за которых трудно чётко спланировать свой график.

Дева (24.08 — 23.09)

Во всех делах, за которые Девы возьмутся в начале недели с неподдельным энтузиазмом, их ждёт успех. Вероятны удивительные открытия, новые знакомства, встречи с интересными людьми. В конце недели у Дев появится возможность обрести постоянный источник дохода.

Весы (24.09 — 23.10)

Середина недели будет не особенно приятной. Общепринятые правила, рабочие инструкции и договорённости будут повсеместно нарушаться, а проблемы Весам придётся решать в рабочем порядке. Плюсом будет то, что ожидается много новостей, в том числе и положительных

Скорпион (24.10 — 22.11)

Скорпионам рекомендуется верить в свою счастливую звезду, чтобы, невзирая на множество проблем, выполнять задуманное и поддерживать близких своим оптимизмом. Ситуациям лучше не давать ускорения. Не помешают и сомнения в отношении того, что вам пытаются навязать.

Стрелец (23.11 — 21.12)

У Стрельцов появятся шансы активно развить идеи последних месяцев, найти простое и действенное решение в принципиальных спорах с партнёрами. С середины недели рекомендуется рассмотреть возможность поиска гармонии и баланса в своей работе.

Козерог (22.12 — 20.01)

В первой половине недели возможно финансовое затишье. Во вторник Козерогов могут ожидать непредвиденные расходы. Во второй половине недели ожидается улучшение материального положения. В эти дни будут удачными крупные приобретения и покупки.

Водолей (21.01 — 19.02)

В некоторых деловых и личных контактах Водолеям придётся признать правоту партнёров и перестроить свою тактику действий. Могут возникнуть проблемы с покупкой алкоголя. Возможно, в магазине не окажется в наличии нужной вам марки, или бутылка будет выглядеть подозрительно.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Начало недели принесёт проблемы со здоровьем из-за нервирующей ситуации на работе или у родственников, но конец недели даст вам хороший импульс, чтобы преодолеть все трудности. Желательно исключить любые поездки и незаконные операции во второй половине недели.