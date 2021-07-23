Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 26 июля по 1 августа

Овен (21.03 — 20.04)

Знакомство, которое состоится в начале недели, будет удачным. Но это может не понравиться вашему окружению, полагайтесь только на свою интуицию. В среду не рекомендуется решать никаких денежных вопросов, да и с просьбами тоже не стоит обращаться. Вложения в свой имидж не будут пустыми. Овны найдут правильные деловые решения, а прежняя дружба принесёт коммерческую выгоду. В выходные дни поиски приключений увенчаются успехом, причём в самом прямом смысле.

Телец (21.04 — 21.05)

Вас ждут заметные и благоприятные сдвиги. Понедельник-вторник позволят договориться о важных поездках или учебе. Но Тельцам будет брошен вызов. В то же время, будет немаловажно мнение окружающих, поэтому вызов придется принять, даже стиснув зубы. В выходные появится желание культурно просвещаться, читать, изучать различные науки. Можно запланировать романтические встречи именно в таком месте, совместите приятное с полезным.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Близнецы будут чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Для переживаний особых причин не будет, но лучше слегка подстраховаться. В середине недели приготовьтесь заменить решительность тактичностью и готовностью к компромиссам. Звезды рекомендуют Близнецам как можно активнее общаться, но при этом больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести плоды, вплоть до выгодных сделок.

Рак (22.06 — 23.07)

Многие из Раков будут заняты решением юридических вопросов, особенно касающихся брака и партнёрства. Может представиться возможность для путешествия, которое принесёт Ракам новые знакомства. Не исключено, что они будут романтическими. Некоторым Ракам придётся осваивать новый язык, будь то в программировании, научном сленге или в общении с иностранными гражданами. Полное взаимопонимание будет царить в отношениях Раков с близкими людьми.

Лев (24.07 — 23.08)

На этой неделе заканчивается период трудностей и стрессов, уже к ее середине должно наступить заметное потепление в отношениях Львов с Фортуной. Усталость от множества дел и раздражительность от необходимости постоянных поисков решения проблем, накопившиеся за последнее время, внезапной лавиной спустились на вашу уставшую голову. Со среды по пятницу собирайте долги, также напоминайте окружающим об их обязательствах в отношении своей персоны.

Дева (24.08 — 23.09)

Самое яркое событие ожидает вас в четверг, когда внезапный роман на работе или удачное знакомство позволят задуматься о более масштабных целях. Все решения на этой неделе старайтесь основывать на логическом мышлении. С логикой у вас всё в полном порядке, поэтому заключения, которые вы получите для прояснения ситуации, окажутся полезными. Некоторые Девы, наконец, увидят свет в конце тоннеля. Насколько важен этот свет, решать вам.

Весы (24.09 — 23.10)

В понедельник и вторник действуйте в области кредитов и взаимовыгодного партнерства. Хорошая неделя для ведения переговоров, соглашений, подписания договоров. Не пропускайте мимо возможности улучшить своё материальное положение, найти свою пару или укрепить семейные взаимоотношения. Ближе к окончанию недели, а именно в пятницу, Весам нежелательно принимать скоропалительные решения. Возможны некоторые осложнения в отношениях с родственниками.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Любые поездки Скорпионам лучше отложить, тогда же могут появиться предложения о новых заработках, поступит нужная информация. Вторник может оказаться самым коварным днём недели. Для вас всё обернется к лучшему, если только вы не будете унывать и пытаться понять, как такое могло произойти. Переосмысление прошлого опыта может подвигнуть на создание новых планов, возможно слишком смелых. В выходные полезен отдых.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Интуитивно-мистическое восприятие реальности поможет некоторым Стрельцам с начала недели создать замечательную базу для грядущих успехов. Планомерно повышайте собственную самооценку. В среду не стоит расслабляться на работе, вы получите ответственное поручение, которое помешает закончить текущие дела. Больше времени уделяйте творческой работе, оставьте рутину и занимайтесь раскрытием своего творческого потенциала.

Козерог (22.12 — 20.01)

Это подходящая неделя для профилактики здоровья, особенно с использованием новейших методик. Звёзды предостерегают Козерогов от излишней увлеченности, формирования вредных привычек, пустого и неосознанного следования обрядам, суеверия. Многие давно забытые знакомые, будут искать встречи с вами, а недавние противники попытаются влиться в близкий круг общения. Если же против вас нет прямых действий, не стоит противодействовать этому процессу.

Водолей (21.01 — 19.02)

На этой неделе согласно гороскопу не стоит спешить, попытка преодолеть препятствие с наскока может привести некоторых Водолеев лишь к травмам, как физическим, так и моральным. Весьма значимую роль будут играть отношения начальник-подчинённый. По всем нововведениям в бизнесе советуйтесь с партнёрами и меняйте только то, что хорошо подготовлено на предыдущем этапе. Ближе к пятнице могут порадовать сообщения из заграницы, а также успехи детей и внуков.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Преображения должны коснуться вашей внешности и жизненных целей. Рыбы будут настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут вас не заметить, даже если будут стараться игнорировать ваше присутствие. Критическими днями могут стать среда и четверг. С пятницы вас должен ожидать успех в работе в области законодательства, в учебе и взаимодействии с иностранными партнёрами. Не подведите себя и Фортуну, действуйте соответственно ожидаемым результатам.