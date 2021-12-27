Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 января

Овен (21.03 — 20.04)

Будьте внимательны к ситуациям, чувствуйте, как что-то назревает. Постарайтесь снизить уровень внутреннего напряжения или притязаний. Гороскоп рекомендует Овнам пересмотреть свою, нелицеприятную манеру общения с партнёром, в которой они выражают своё недовольство тем или иным его поступком.

Телец (21.04 — 21.05)

Первые два дня недели проверят выдержку Тельцов через финансовые споры или борьбу за влияние с коллегами. Согласно гороскопу Тельцам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании с другими. Это — идеальный момент.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Гороскоп на неделю у Близнецов говорит о том, что бы они ни сделали в стремлении достичь совершенства в профессиональной деятельности и личном самосовершенствовании — будет хорошо. Новые знакомства не заставят себя ждать. Пятница будет благоприятна для завершения старых дел и для новых интересных начинаний.

Рак (22.06 — 23.07)

На этой неделе Раки могут покупать практически любые товары, главное, чтобы их выбор исходил из ваших желаний и потребностей, а не был продиктован рекламой. Во второй половине недели возникнут осложнения в общении со старшими родственниками.

Лев (24.07 — 23.08)

Финансовый вопрос для некоторых Львов будет одним из наиболее значимых. Планирование затрат весьма кстати. Вероятно получение прибыли. В конце недели капризная фортуна может улыбнуться особенно широко. Выходные важны с точки зрения отдыха и укрепления взаимоотношений внутри семьи.

Дева (24.08 — 23.09)

Некая суета, связанная с исключительно приятными событиями, перечеркнет все скучные планы некоторых Дев и увлечёт в сказочный мир фантазии. Если при этом у не останется сил ни на что другое, попросите помощи у близких, они с удовольствием помогут вам решить все проблемы.

Весы (24.09 — 23.10)

Начало недели не подходит для рискованных финансовых операций. Не давайте в долг малознакомым людям. В воскресенье дружеское общение предпочтительнее семейного. В середине недели изменение настроения будет беспочвенным, в четверг Весы успокоятся, уверовав в счастливую звезду.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Личная активность приветствуется в начале недели, это позволит Скорпионам добиться многого с наименьшими затратами сил, времени и финансов. У Скорпиона есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы, и у вас появится множество новых планов и идей.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Вторник и среда — явно самые беспроблемные дни, а с четверга звёзды советуют срочно бросить рутину и довериться своему вдохновению. Но, несмотря на большую загруженность самыми противоречивыми делами, в вас проснётся творческая жилка, это поможет удивить и повеселить окружающих.

Козерог (22.12 — 20.01)

Некоторым Козерогам могут поступить авантюрные финансовые предложения. Но лучше приберечь деньги и отклонить эту затею, ведь результат может оказаться непредсказуемым, а разбираться с последствиями придётся ещё долгое время. Среда подходит для успешного решения серьёзных вопросов.

Водолей (21.01 — 19.02)

Водолеям в начале недели потребуется точность, методичность и дисциплина, которые в сочетании с организаторскими способностями могут творить чудеса. Вам придётся принять ответственность за все совершаемые вами действия, неважно, хорошие они или плохие. Действуйте по ситуации.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Ваш успех напрямую зависит от умения ладить с окружающими и работать на общие цели. Отступление вовсе не является поражением, это просто время для перегруппировки сил и возможностей. В выходные дни Рыбы могут рассердиться на недовольные выражения на лицах близких людей.