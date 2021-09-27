Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 октября

Овен (21.03 — 20.04)

События, встречи и люди подтолкнут Овна к новым свершениям и победам. Но не всё что будет происходить, будет под контролем. По текущему гороскопу даже сущие пустяки могут привести к глобальным катаклизмам. Но в середине недели для некоторых Овнов, наконец, взойдёт счастливая карьерная звезда! Дерзайте, пока Фортуна относится к вам благосклонно. Конец недели – наиболее благоприятный период для деловых встреч. вас появятся полезные связи и новые знакомства.

Телец (21.04 — 21.05)

Ветер перемен для некоторых Тельцов будет веять во всех сферах жизни. Гороскоп обещает для Вас счастливые повороты событий и неожиданные приятные знакомства. В середине недели не создавайте для себя проблем, не считайте любую не стоящую внимания мелочь непреодолимым препятствием. Постарайтесь сосредоточиться на том, что касается ваших интересов, и отодвиньте в сторону назойливые мысли, которые вас постоянно отвлекают.

Близнецы (22.05 — 21.06)

В начале недели хорошо назначать деловые встречи, подписывать сделки. Финансовая стабильность Близнецов не вызывает сомнений, однако затраты возрастают. Время удачно для предприимчивых представителей знака. С деньгами работайте в среду и четверг, есть все шансы увеличить личный бюджет. Большое значение для Близнеца может приобрести учёба и приобретение разных навыков. Отсрочки и разочарования будут временными. Учитесь терпеливо ждать.

Рак (22.06 — 23.07)

В среду-четверг вас ждут незаметные, но важные успехи в работе. Займитесь решением житейских проблем, улучшением финансового положения или карьерой. Всё, что связано с финансами, профессиональными обязанностями и личной жизнью для Рака на этой неделе имеет огромные шансы на успех. Постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных.

Лев (24.07 — 23.08)

Время начала недели пройдёт для Львов под знаком исключительно благоприятных условий для укрепления семейных, партнёрских и личных взаимоотношений. Львы могут красиво решить вопросы личных отношений, получить приглашения на отдых и работу за рубежом, причём в самых тёплых странах и комфортных условиях. Далёкие поездки будут действовать успокаивающе, они придадут вам сил и позитивного настроения. В пятницу Львам придётся играть не по своим правилам.

Дева (24.08 — 23.09)

Хорошо работать с информацией и дополнять свою деятельность новыми идеями. Полезно расширить сферу контактов, можно отправляться в непродолжительные поездки, посещать выставки, презентации. Некоторым Девам могут поступить финансовые предложения с долей авантюризма. Лучше приберечь деньги и отклонить эту затею. Материальное положение Дев в конце недели может значительно улучшиться неожиданно для вас, но благодаря помощи других.

Весы (24.09 — 23.10)

Начало недели благоприятно для решения особенно важных вопросов бизнеса. Вы можете рассчитывать на удачу во всех начинаниях. В четверг иллюзии могут исказить восприятие окружающей среды, поэтому у Весов может появиться недовольство собой, своим партнёром и вообще личной жизнью. Не позволяйте этому чувству взять верх над вами. Пятница благоприятна для заключения контрактов, а также для проведения деловых встреч. В воскресенье ожидайте денег.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Не исключено, что профессионализм и авторитет Скорпиона будет подвергаться атакам, но только в первые три дня недели. Возможны кратковременные командировки и поездки с деловой целью. Не скрывайте ваших желаний, возможно, кто-то хочет того же, и вы сможете объединить усилия. Тогда уж точно добьетесь желаемого, а не добьётесь, так создадите союз единомышленников. Скорпионы получат новые возможности для развития благодаря прогрессивным занятиям.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Середина недели — практически идеальное время для решительных шагов в любой области. Однако постарайтесь даже в мелочах быть на высоте. Подходит к концу довольно сложный для Стрельца период, когда вы могли слегка перерасходовать свой энергетический запас. В отношениях с окружающими легко будут возникать размолвки, споры. Приступая к очередному делу, закончите уже начатую работу, иначе не избежать перенапряжения, а возможно – недомоганий.

Козерог (22.12 — 20.01)

Со вторника Козерога ожидает многообещающая с точки зрения финансов неделя — только не забывайте об осторожности. В четверг будут удачны дорогие покупки. В пятницу вероятен возврат заёмных денег, но не в полном объёме. Какие-то давние идеи принесут вам массу вдохновения, а многие контакты, особенно со старыми друзьями, будут приносить удовольствие. Дискомфорт и устранение тайных неприятностей будет сильно определять всё ваше состояние.

Водолей (21.01 — 19.02)

В начале недели у некоторых Водолеев возможны проблемы с начальством — на работе может объявиться соперник или недоброжелатель. Будьте аккуратнее и предусмотрительнее, иначе ваши позиции могут пошатнуться. Скромность будет украшать и избавит от недоразумений и конфликтных ситуаций. Ищите ошибки в своём упрямстве, прислушивайтесь к советам и не уподобляйтесь быку, слепо атакующему красную тряпку, ведь так и шею свернуть немудрено.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Повышенная эмоциональность и романтичность на этой неделе, будет заметно отвлекать вас на работе. В делах, которые представляют особый интерес для Рыб, рекомендуется обращать внимание на детали. В некоторых сделках значение имеют завуалированные нюансы. Всё будет легко и весело, но старайтесь не расслабляться. Уважение к окружающим и умение ясно донести до них свои идеи помогут Рыбам забыть о каких-то довлеющих в последнее время мыслях.