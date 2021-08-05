Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 августа

Овен (21.03 — 20.04)

Не исключено, что активность некоторых Овнов будет кем-то несколько ограничена. В личной сфере всё, как обычно. Вас ждет масса многообещающих знакомств и лёгкий флирт. Что же касается серьёзных отношений, присмотритесь, возможно, единственный нужный вам человек уже давно рядом с вами. Ваш гороскоп говорит, что в конце недели придётся много работать с документами, полезно консультироваться с различными специалистами и собирать информацию для анализа.

Телец (21.04 — 21.05)

В середине недели от Тельца потребуется ответственность в принятии решений и сила во всём остальном. Вероятно, новое знакомство Тельцов не окажется длительным. Этот период характеризуется повышением деловой активности. Важно, чтобы Тельцы не концентрировали своё внимание на неудобствах, вызванных пагубным влиянием возникающих трудностей. Проявите сноровку, используйте ее для своей же пользы.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Суета и обращение в разные инстанции могут нарушить равновесие Близнецов. Вероятны необратимые события и материализация негативных ощущений. От успехов на профессиональном поприще будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои силы на завершение начатых дел и важных проектов. В это время будьте осторожнее в словах, вы можете лишить покоя и сна кого-то из близких людей. Ваши личные успехи вызывают зависть у недоброжелателей.

Рак (22.06 — 23.07)

Начало недели, прежде всего, будет обусловлено ускорением многих процессов, в которых Раки принимают главное участие. Вы можете позволить себе риск и эксперименты во многих областях вашей жизни, в частности в партнёрских отношениях. Единственное, что сейчас является правильным — это терпеливое ожидание появления новых возможностей и удачных обстоятельств. Основы вашей жизни могут потребовать обновления и перемен. Все они будут к лучшему.

Лев (24.07 — 23.08)

Понедельник и вторник вы можете считать днями благой Фортуны для любых начинаний и личных дел. Львов ожидает успех и популярность. В середине недели рекомендуется начать осваивать иностранные языки. Это может оказаться важным условием в продвижении по карьерной лестнице. Можете смело пускаться в круговорот событий. Они окажутся для вас приятными и полезными. Воскресенье принесёт наибольшую активность, возможно, контакты и впечатляющие поездки.

Дева (24.08 — 23.09)

Для некоторых Дев вероятно неожиданное улучшение финансового положения. Своевременно изменение интерьера вашего дома, покупка мебели. Можно также потратить деньги на реставрацию любимых, но давно сломанных предметов обихода. Контролируйте нетерпение и вспыльчивость, не принимайте решения экспромтом. Последний день недели стоит провести в компании добрых друзей. Деятельность созидательного характера в это время не принесет успеха.

Весы (24.09 — 23.10)

Для Весов эта неделя двойственная и непредсказуемая. Вы можете закрутить роман, о котором только книги писать. С другой стороны достаточно велика вероятность неожиданных потерь. Для достижения своих целей в бизнесе, жизни, карьере постарайтесь найти новые методы труда, инструменты и идеи. Смело беритесь за интересные и трудные задачи. Вы получите удовольствие от их творческого разрешения. Повезёт сорвать солидный куш. О здоровье не беспокойтесь.

Скорпион (24.10 — 22.11)

В середине недели, постарайтесь выполнить запланированные дела, отступления от намеченного курса нежелательны. Но семейные и личные проблемы могут стать препятствием к активной работе. Любовные игры, страсти и интригующее амурное приключение весьма вероятны для одиноких представителей знака. Для давно сформированных пар прогнозируется еще больше сближение. В воскресенье появится шанс наладить отношения с партнёром.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Действия, которые вы предпринимаете, могут оказываться безрезультатными. Несмотря на приложенные усилия, результат может быть ничтожным, что огорчит Стрельцов не на шутку. С понедельника по среду лучше пользоваться общественным транспортом. Дома явно намечаются крупные покупки, перестановки или приезд приятной для вас персоны. Большая свобода действий, позволяющая любую работу совмещать с удовольствием, игрой или новыми впечатлениями.

Козерог (22.12 — 20.01)

Любая мелкая проблема может захватить внимание Козерога настолько, что она покажется просто грандиозной. Если не хотите посвятить время пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения. В это время Козерог может позволить себе не заботиться о том, что он оставляет после себя. Среди близких и знакомых найдётся немало энергичных людей, которые поддержат Козерога, помогут отвлечься и хорошо отдохнуть в пятницу, субботу и воскресенье.

Водолей (21.01 — 19.02)

Водолей в начале недели будет полон сил и энергии, так что самое время осуществлять задуманное. У пожилых Водолеев в течение недели возможны непостоянство в чувствах, не всегда обоснованный оптимизм и стремление к омоложению. Некоторым придётся ответить за свои слова и взятые на себя обязательства. В воскресенье сохраняйте нейтралитет, если очень близкие люди будут ссориться. Так перемирие наступит гораздо быстрее, чем обычно.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Влияние Планет на некоторых Рыб ослаблено. Опасная неделя, несущая катастрофы, обманы, иллюзии, тщетные надежды. Не забывайте, что вас двое, а каждый отличается своими желаниями и поведением. И то, что нравится вам, не всегда будет приятно вашему партнёру. Среда совершенно неподходящий день для расширения личного бизнеса, так что, если вам придётся заниматься именно им, постарайтесь отложить все сколько-нибудь важные решения на потом.