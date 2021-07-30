Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 августа

Овен (21.03 — 20.04)

Звёзды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнёрами, предостерегают от агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей. Вероятно обострение заболеваний. Что касается личных отношений, в них Овны, как всегда на высоте. Вы покорите множество сердец, заведете новые знакомства, возможно даже выберете нового спутника или спутницу жизни. В выходные приготовьтесь принимать гостей или сами отправляйтесь с визитами.

Телец (21.04 — 21.05)

Начало этой недели может принести Тельцам много интересных возможностей. В понедельник и вторник ваш гороскоп советует начать важные дела вместе с заинтересованными в успехе людьми. Но Телец не сможет ясно разобраться во всех деталях, и способен принять невыгодные для себя решения. Ваша очаровательность и привлекательность наверняка приведут к тому, что может появиться новый партнёр. В четверг и пятницу вы узнаете массу, как хороших, так и плохих новостей.

Близнецы (22.05 — 21.06)

В понедельник Близнецам нельзя совершать спонтанные покупки и играть в азартные игры. Не слушайте чужих советов, они грозят потерей денег. Эту неделю посвятите жизни во всех её проявлениях. Соглашайтесь на встречи, отправляйтесь в командировки. Продолжайте стремиться к высшей цели, учитывая благо других. Проницательность Близнецов в деловых вопросах может принести много пользы. Но ситуации требуют обсуждения; поэтому, воздержитесь от единоличных решений.

Рак (22.06 — 23.07)

Эта неделя наполнится событиями, одна их часть будет связана с активной деятельностью Раков, а другая — с деятельностью их ближайшего окружения. В среду и четверг постарайтесь убедить партнёров вескими доводами, тогда сможете доиться желаемых результатов. Риск может быть неоправданным, особенно если он связан с деньгами. Заприте кошелёк на замок! Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания. Желательно письменного.

Лев (24.07 — 23.08)

Начало недели — благоприятное время для воплощения в жизнь даже самых оригинальных и фантастических идей. Вас поймут и помогут. Дома Львам захочется создать творческий беспорядок, чтобы применить эту энергию разумно, полезно будет переставить кое-какие вещи. В голову могут прийти оригинальные и неожиданные идеи, а близкие родственники могут известить о своём скором приезде который станет для вас сюрпризом.

Дева (24.08 — 23.09)

Вероятно, что в начале недели неожиданные обстоятельства заставят Дев работать сверхурочно и даже заниматься совершенно незнакомым делом. Девы давно и терпеливо ждали удачной полосы, и близкие люди поддержат вас с большим энтузиазмом. Внимательно контролируйте себя в процессе общения, чтобы вместе с поклонниками не обрести недоброжелателей. Вторая половина недели принесёт некоторое отрезвление в своих планах, особенно в воскресенье.

Весы (24.09 — 23.10)

С начала недели положение и состояние некоторых Весов значительно улучшатся, появится шанс восстановить свои ранее утраченные позиции и плодотворно работать. В середине недели Весам рекомендуется быть осторожнее в высказываниях и не рассказывать о своих далеко идущих планах завистливым людям. Весы станут более заметны и уверены в себе. Хотя любые рискованные предприятия лучше планировать только до среды включительно, но не в конце недели.

Скорпион (24.10 — 22.11)

С начала недели Скорпионам многое будет удаваться, если совмещать приятное с полезным. Но возможно возникновение острых и непредсказуемых ситуаций. Поэтому важно быстро и уверено принимать правильные решения. Благодаря дипломатии сумеете наладить связи с деловыми партнёрами. С середины недели Скорпион сможет решать финансовые вопросы, совершать покупки. Но подобные операции проводите в хорошем настроении, тогда удача будет сопутствовать вам.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Со среды Стрельцы станут заметно продуктивнее работать, поскольку часть финансовых поступлений будет зависеть от их активности и мастерства. В четверг будьте осторожнее при общении с коллегами и начальством. Особенно не стесняйтесь, если писаное слово попытается преградить вам дорогу. Но следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость. В выходные обустройте себе пространство для уединения.

Козерог (22.12 — 20.01)

Козерогам-женщинам звёзды рекомендуют не слишком доверять мужчинам. Неделя имеет двойственную характеристику. Потеря контроля и самонадеянность будет грозить вам различными авариями. У одиноких Козерогов есть все предпосылки для радости, положение Планет сигнализирует о вашем невероятном душевном подъёме, что называется, ваша энергия будет бить через край. Любые любовные похождения по плечу, и вряд ли кто устоит перед натиском вашего обаяния.

Водолей (21.01 — 19.02)

Лучше не принимать важных решений в понедельник. Мужчинам — Водолеям не стоит откладывать покупку новой одежды, а с четверга можно обновить и деловые аксессуары. Лёгкий недостаток здоровья и финансов может стать оправданием, но вы быстро поднимете своё настроение благодаря знакомству и контакту с нужными людьми. Однако Водолеи могут попасть под изменение законов и правил в их сфере деятельности, временно сменить аудиторию, ради которой работали.

Рыбы (20.02 — 20.03)

У Рыб в начале недели стабильное финансовое положение, и оно останется таковым, если не будете бросаться в крайности. Постарайтесь не планировать крупных приобретений. Вам явно не дадут просто заниматься своими обычными делами, покупками или собственной персоной. У Рыб могут быстро и удачно решиться многие вопросы, касающиеся детей, а на рабочем месте и в домашнем хозяйстве будут заметные улучшения. К концу недели Рыбы будут весьма почитаемы.