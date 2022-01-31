Советы от астрологов, которые позволят вам избежать многих проблем, и сделать каждый свой день лучше.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года.

ОВЕН (21.03-20.04)

Успех требует тщательной подготовки планов и проверки необходимой информации. Не отказывайтесь от помощи друзей. Может возникнуть потребность в активных действиях и переменах, но делать все надо весьма аккуратно. Согласно гороскопу запланированный визит на выходные к друзьям лучше отложить, а эти дни лучше посвятить дому и семье, в противном случае вас ожидает солидный разбор полетов. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Во все дела придется вложить максимум сил и энергии. Однако вам не стоит ожидать того же от всех окружающих. Гороскоп рекомендует не вмешиваться в ход событий, которые не касаются вас напрямую: сейчас понимание и терпение — это реальный ключ к успеху. Вы сможете осуществить некоторые идеи, которые вынашивали уже давно. В выходные постарайтесь перейти от замыслов к действиям — это сразу изменит ситуацию в вашу пользу. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Вы легки на подъем, решительны, энергичны и эти качества просто являются залогом успеха. Самое время заняться осуществлением задуманного и сразу возрастут ваши шансы на успех. Постарайтесь не срывать на домашних напряжение, накопленное на работе. Успехи и достижения детей порадуют вас в выходные. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — пятница.

РАК (22.06-23.07)

В ваших силах изменить в лучшую сторону отношения с близкими. С начальством лучше не вступать в споры, они не принесут ничего конструктивного. Ожидайте интересной информации, которая позволит вам продвинуться по карьерной лестнице. Не забывайте о близких людях, постарайтесь уделить им должное время и внимание. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08)

Неделя может оказаться весьма успешной, если вы не будете настойчиво рваться в первые ряды. Вы будете ощущать небывалый подъем сил, повысится работоспособность и выносливость, постарайтесь

максимально использовать это время. Вы можете поделиться своими идеями с коллегами по работе, они обязательно окажутся к вам благосклонны. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — четверг.

ДЕВА (24.08-23.09)

Во всех делах от вас потребуется соблюдать порядок. На службе вас ждут большие успехи, если вы не будете размениваться на мелочи. Удачный период для обретения дополнительного источника дохода. Многие ваши проблемы разрешатся сами по себе, желаемое придет к вам в руки, пользуйтесь

моментом. Умение отстаивать свою точку зрения — это не главное условие сохранения мира в семье. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Смело беритесь за новые дела. Ваша инициатива может приобрести вполне материальные очертания. Удача сейчас играет на вашей стороне. В выходные придет помощь, в которой вы так нуждаетесь. Придется принять. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

На работе вероятны перемены к лучшему, появятся новые возможности для профессионального роста и значительного укрепления материального благополучия. В выходные большую радость принесут приятные встречи. Благоприятный день — суббота, неблагоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Не стоит открывать своих планов даже близким друзьям. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас. Придется устранять ошибки и недоделки. В выходные желательно не планировать дальние поездки, они могут оказаться неудачными. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Ваши цели и замыслы в ближайшие дни должны быть скрыты от окружающих, тогда все сложится наилучшим образом. Вам необходимо быть готовым к разумным компромиссам. В выходные у вас удачно получится совместить работу с отдыхом. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный

день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Особенно удачливы будут те, кто проявит упорство в поиске новых сфер для применения своих талантов. Все обязательно получится, вы на верном пути. У вас появится излишне много работы, а с ними и сожаления о том, что вы взвалили на себя все это. Вам понадобится помощь окружающих в

решении финансовой проблемы. В выходные постарайтесь создать дома гармоничную атмосферу, семье это будет приятно. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Чем активнее вы будете действовать, тем большего успеха достигнете. Если вы в чем-то будете сомневаться, не стесняйтесь задатьт вопрос. Частью работы смело делитесь с сослуживцами, они не обидятся. Вы можете оказаться излишне упрямы в непринципиальных вопросах, постарайтесь

избегать категоричности в суждениях. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день — пятница.