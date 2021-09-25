Астрологи предупреждают, что важные дела в октябре лучше не планировать с 5 по 10 числа. В этот период положение звёзд не обещает ничего хорошего, как в бизнесе и карьере, так и в личной жизни. У многих в это время может снизиться иммунитет и возможны обострения хронических заболеваний.

Гороскоп октября 2021 обещает более благоприятное положение дел после 11 числа. В это время возможны перспективы для карьерного роста. 23 октября около 8 часов по московскому времени Солнце будет в Скорпионе, а 30 числа там же окажется и Марс. Поэтому в конце октября нужно быть готовым к переменам.

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2021

Овен

В октябре Овнам придётся тщательно обдумывать свои поступки и взвешивать буквально каждое слово. Астрологи рекомендуют вести себя дипломатично. Ибо велика вероятность нажить себе врагов.

Благоприятные дни: 18, 19.

Дни, в которые надо быть осторожными: 1, 2, 8, 15, 16, 23, 29, 30.

Телец

Согласно гороскопу на октябрь 2021 Тельцы смогут в этом месяце расслабиться. Возможны внезапные подарки и приятные знакомства.

Благоприятные дни: 4, 18, 21, 22.

Дни, в которые следует быть осторожными: 5, 19, 26.

Близнецы

У Близнецов также будет удачный месяц. Вам повезёт во всём, за что вы ни возьмётесь. Рекомендуется уделять больше внимания своим родственникам.

Благоприятные дни: 3, 23, 24, 25.

Дни, в которые следует быть осторожными: 7, 14, 21, 28.

Рак

В октябре 2021 года у Раков возможны недопонимания на работе. Поэтому лучше больше бывать дома, в окружении близких людей.

Благоприятные дни: 4, 14, 18, 25, 27.

Дни, в которые следует быть осторожными: 9, 19, 23.

Лев

Львов в октябре ждут позитивные изменения. Но необходимо уделять внимание мелочам. В середине месяца ожидается прибыль.

Благоприятные дни: 1, 3, 4, 5, 29, 31.

Дни, в которые следует быть осторожными: 16, 23.

Дева

Хлопоты и рутина… И при этом рассчитывать в октябре Девам придётся только на свои собственные силы.

Благоприятные дни: 3, 27.

Дни, в которые следует быть осторожными: 7, 8, 14, 21, 22, 28, 29.

Весы

В октябре у Весов появится возможность улучшить своё благосостояние. Но необходимо будет взвешивать каждое слово.

Благоприятные дни: 2, 7, 8, 9, 15, 16, 30.

Дни, в которые следует быть осторожными: 3, 5, 10, 17, 19, 26, 31.

Скорпион

Спокойный и гармоничный месяц для Скорпионов. Можно строить планы на будущее.

Благоприятные дни: 5, 7, 9.

Дни, в которые следует быть осторожными: 1, 15, 18, 22, 25, 29.

Стрелец

Несмотря на ретроградный Меркурий октябрь будет благоволить Стрельцам. В конце месяца можно начать новые дела — они будут успешными.

Благоприятные дни: 9, 10, 11, 21.

Дни, в которые следует быть осторожными: 6, 13, 20.

Козерог

Месяц действия. То, о чём Козероги долго думали, пора воплощать. Все планы реализуемы.

Благоприятные дни: 5, 12, 16.

Дни, в которые следует быть осторожными: 4, 11, 18, 21, 25, 28.

Водолей

Второй осенний месяц станет удачным периодом для Водолеев в материальном плане. Однако возможен обман, будьте осторожнее.

Благоприятные дни: 2, 9, 14, 15, 16, 27.

Дни, в которые следует быть осторожными: 3, 10, 17, 31.

Рыбы

На первое место выдвигается дисциплина. Она поможет справиться с большим количеством навалившихся дел. Но в конце месяца ждёт долгожданный отдых.

Благоприятные дни: 7, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22.

Дни, в которые следует быть осторожными: 6, 13, 20, 27.