Гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник, 26 апреля

Овен (21.03 — 20.04)

Сегодня малоактивный день, но это и хорошо, поскольку нужно набраться сил, чтобы следующие дни этой недели быть в форме. На личном фронте все будет зависеть от характера и настроения партнера.

Телец (21.04 — 21.05)

Возможно, сегодня вы сможете заметно улучшить ваше финансовое положение. Для достижения цели используйте все возможные варианты, но не следует рисковать.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Это подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое. Вероятно вас посетит вдохновение, и вы сможете проявить настойчивость. Это поспособствует вашим успехам там, где не справились другие.

Рак (22.06 — 23.07)

В общении с людьми соблюдайте осмотрительность: вероятны неверная информация, ложь и обман. Сегодня лучше занять выжидательную позицию, не вмешиваться.

Лев (24.07 — 23.08)

Не исключены непредвиденные расходы на семейные нужды. Сегодня хорошо отправляться в романтические поездки или на шоппинг.

Дева (24.08 — 23.09)

Сегодня вашим близким нужна будет поддержка и забота. Поэтому не концентрируйте внимания на себе, а поддержите тех, кто вам дорог.

Весы (24.09 — 23.10)

Сегодня вы будете весьма обаятельны, легко будете сходиться с людьми. Но если вас будет окружать нездоровая неряшливая атмосфера, то вы не сможете нормально работать.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Благоприятный день для разрешения конфликтных ситуаций с близкими. После обеда уделите время тесному общению с семьей, детьми.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Понедельник принесет много разъездов и встреч. Однако все это потребует финансовых затрат. Если это возможно измерьте свои возможности заранее. Сегодня хорошо посвятить день планированию.

Козерог (22.12 — 20.01)

Постарайтесь не ввязываться ни в какие споры и не разнимать конфликтующих. Вы не сможете ни кому помочь и сами можете оказаться в щекотливой ситуации.

Водолей (21.01 — 19.02)

Понедельник хорош для самореализации, проявления способностей во всех сферах деятельности, раскрытия творческого потенциала. Возможно, вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Благоприятный день для воплощения замыслов, подчинения страстей. Лучше воздержаться от активных действий во всех сферах деятельности, иначе можно растратить энергию.