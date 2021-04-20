Гороскоп для всех знаков зодиака на среду, 21 апреля

Овен (21.03 — 20.04)

День начнется с трудностей, задержек и проблем из-за которых придется перекраивать планы. Но в течении дня все придет в норму. Вечер обещает быть приятным.

Телец (21.04 — 21.05)

Вам сегодня придется пожертвовать своими интересами ради окружающих. Сегодня будет напряженный для вас день. Постарайтесь сохранить внутренний покой.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Сегодня вам удастся быстро разделаться с рабочими вопросами и завершить важные дела. Благодаря освободившемуся времени вы сможете продумать какие-то смелые идеи и воплотить их в жизнь.

Рак (22.06 — 23.07)

Трудности среды вам помогут преодолеть старые друзья. К ним стоит обратиться за советом в трудной ситуации. Выгодными окажутся сделки и покупки.

Лев (24.07 — 23.08)

Сегодня у вас отличный день. Многого удастся добиться. Проявите настойчивость, не соглашайтесь на компромиссы и все получится.

Дева (24.08 — 23.09)

Постарайтесь во всем придерживаться определенного ранее плана. Пока не завершите одного дела, за следующее не приступайте, иначе рискуете растратить энергию и не добиться успеха ни в чем. Сегодня избегайте покупок и рискованных операций.

Весы (24.09 — 23.10)

Замечательный день, обещающий успех в рабочих вопросах. Вы сможете посвятить время тому, что вам действительно интересно. Возможны интересные и полезные знакомства.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Среда окажется для вас не простым днем. Однако, вы сможете достичь поставленных целей. Чем серьезнее будут преграды, тем больше азарта и энтузиазма будет у вас.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Сегодня удачный день как для самостоятельной работы, так и для коллективной. Вам удастся добиться хороших результатов и найти общий язык с окружающими. Ближе к вечеру настроение поднимут старые друзья.

Козерог (22.12 — 20.01)

Настроение в середине недели у вас угнетенное, вы начинаете страдать из-за пустяков. Люди, которые могли бы оказать вам поддержку, оказываются заняты своими делами. Постарайтесь сами найти причины для радости.

Водолей (21.01 — 19.02)

В первой половине дня вы возможно будете чересчур рассеяны и доверчивы. Днем постарайтесь не стать виновником конфликтной ситуации, и тогда судьба покажет вам выгодные предложения.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Сегодня вам нужна уверенность в собственной правоте. Не идите на уступки, если не считаете, что это необходимо сделать. Не позволяйте сегодня манипулировать собой.