Гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 20 апреля

Овен (21.03 — 20.04)

День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план.

Телец (21.04 — 21.05)

Хороший день: не будет никаких раздражителей, все дела будут идти как по маслу. Расслабьтесь и получайте удовольствие, такое редко выпадает.

Близнецы (22.05 — 21.06)

В вашей помощи будет нуждаться кто-то из друзей или близких. Поспешите на их зов. Ваш отклик будет оценен по достоинству и вам самим доставит радость.

Рак (22.06 — 23.07)

Сегодняшний день вас заинтригует, но очень скоро все карты будут раскрыты. Возможно, вы познакомитесь с очень интересным человеком, однако не поддавайтесь его обаянию.

Лев (24.07 — 23.08)

Сегодня кто-то не сможет сдержать данного вам обещания, чем очень вас расстроит. Не обижайтесь: человек, правда, сделал всё, что было в его силах.

Дева (24.08 — 23.09)

Если последнее время вы вынашивали какие-то планы, сегодня самое время взяться за их осуществление: звезды обещают, что результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.

Весы (24.09 — 23.10)

Вторник подарит вам возможность отдохнуть и полениться – не упускайте ее. Судьба не часто дает вам возможность расслабиться и предаться мечтаниям.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Возможны обиды и конфликты, которые впоследствии могут обернуться серьезной трещиной в отношениях. Чтобы избежать этого попробуйте изолироваться от людей.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Прислушайтесь к своей интуиции: если вам не захочется куда-то идти или отвечать на звонок, все не просто так. Постарайтесь сегодня не давать людям напрасных обещаний.

Козерог (22.12 — 20.01)

Постарайтесь не рисковать. Сегодня фортуна не на вашей стороне. Берегите себя и постарайтесь не нагружать организм.

Водолей (21.01 — 19.02)

Во вторник в вас проснется чувствительность к прекрасному. Это замечательно, но постарайтесь не делиться своей радостью мелочам, чтобы окружающим не удалось вас огорчить.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Пришло ваше время получать награды за ранее хорошо сделанную работу. Настроение будет меняться со скоростью мысли.