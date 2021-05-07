Гороскоп для всех знаков зодиака с 7 по 9 мая

Овен (21.03 — 20.04)

Постарайтесь не брать денег в долг. Также опасно слепо верить словам других, полагайтесь лишь на свои способности. Проблемы ещё существуют, но можно найти удачный компромисс. Задержки и препятствия на пути реализации планов вам не страшны, особенно, если сумеете организовать своё время и силы. Суббота может принести неприятные сюрпризы, может подводить техника. Соблюдайте осторожность в дороге.

Телец (21.04 — 21.05)

От вас потребуется ответственность в принятии решений и сила во всём остальном. В общении с друзьями старайтесь не давать непродуманных обещаний, а помогать словами и нужной информацией. Новые поездки, новые знакомства и новые друзья составят основу жизни Тельца. Придётся чаще отдыхать, и не соглашаться работать сверхурочно, несмотря на недовольство шефа.

Близнецы (22.05 — 21.06)

В личной жизни следует проявить сдержанность, хотя возникнет желание проявить чувства и сделать что-то особенное. Близнецы помимо своей воли будут активно включены в различные парные и коллективные проекты, которые значительно расширят географию их связей, а также дополнят знания в разных областях жизни. Есть возможность обдумать рутинные дела, которые необходимо совершать еженедельно, но при этом выбирать для них оптимальное время.

Рак (22.06 — 23.07)

Вспомнив о своих обязанностях в учебном заведении, Рак найдёт оригинальный способ для изучения новых материалов. Некоторое количество неожиданных событий, непредсказуемых встреч и знакомств выпадет на долю Рака в середине недели. Все они пойдут вам на пользу и доставят немало радости. Конец недели обещает Ракам энергичность и неутомимость в любых сферах жизни, в том числе и в любви.

Лев (24.07 — 23.08)

Не берите на себя невыполнимых обязательств, иначе сложно будет выпутаться из сложившейся ситуации. Опасность заключается в том, что вы можете неправильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы. Будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания тех, кто более опытен в интересующей вас сфере деятельности. До субботы вы будете погружены в работу, а воскресенье принесет подарки и приятное общество.

Дева (24.08 — 23.09)

Быстрое и динамичное развитие во многих личных делах и совместных проектах. Вас ждет непростое время, но, если вы не будете спешить и разумно используете полученные возможности, то обретёте все шансы на блестящий успех во многих аспектах — от перспективы занять более высокую должность до решения множества проблем, в том числе, финансовых и личных. Постарайтесь не упустить столь благоприятный момент.

Весы (24.09 — 23.10)

Во всех делах, за которые Весы возьмутся на этой неделе с неподдельным энтузиазмом, их ожидает успех. Высока вероятность получения информации, которая откроет путь к интересующей вас на данный момент стороне жизни. Стоит заняться подведению итогов, подходящими к завершению делами. Звезды обещают улучшение здоровья, это хорошее время для лечения.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Могут потребоваться консультации с юристами. В личных отношениях вас ждёт новый роман или яркие переживания в прежнем союзе. Домашние проблемы займут много времени, поэтому постарайтесь не увеличивать их количество. Не исключены столкновения с законом, поэтому важно соблюдать его и действовать, используя знания и ловкость, а не уповать на силу. Материальное положение Скорпионов в конце недели может значительно улучшиться.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Стрельцам потребуется точность, методичность и дисциплина, которые в сочетании с организаторскими способностями смогут творить чудеса. В пятницу будут удачными переговоры, короткие поездки, издательская деятельность и реклама. Здравый смысл поможет распределить дары фортуны наилучшим образом между всеми, в том числе и детьми. Не исключены обманы и недобросовестность со стороны людей, от которых Стрельцы в чем-то зависят.

Козерог (22.12 — 20.01)

Козерогам нежелательно начинать что-то новое или значительное. Ограничьтесь мелкими делами и постарайтесь оградить себя от неприятных встреч. В отношениях с любимым человеком не рекомендуется ставить рамок и пытаться давить своим авторитетом. Отношения — это всегда партнёрство, и поведение «делай, что я говорю» здесь не подходит. Наденьте на себя маску удачливого и талантливого человека.

Водолей (21.01 — 19.02)

На этой неделе постарайтесь избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, полезно заняться своим духовным развитием, психологическими тренингами. Пятница прекрасно подойдёт для проведения важных переговоров — вы будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны. Это время принесёт массу переживаний из-за финансов, важно отсеять заведомо нечестные предложения, тогда вы сможете добиться реальных перемен, но не сразу.

Рыбы (20.02 — 20.03)

На этой неделе хорошо работать с информацией и дополнять свою деятельность новыми идеями. Полезно расширять сферу контактов, отправляться в непродолжительные поездки, посещать выставки, презентации. Давите на партнёров, добиваясь от них своего. Риск в пятницу и субботу может быть неоправданным, особенно если он будет связан с деньгами. Заприте кошелёк на замок.