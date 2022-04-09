Гороскоп на 9 апреля 2022 для всех знаков Зодиака

Суббота выдастся эмоционально насыщенной. Старайтесь не перегружаться и распределять задачи с учетом своих возможностей. Хорошо бы сегодня поменьше контактировать с людьми и заняться домашними делами. Есть высокий риск аварий и конфликтов.

Гороскоп на 9 апреля 2022. ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит требовать от близких заботы и любви, ждать понимания, если сами не хотите вникнуть в проблемы семьи, проявить свое внимание. Даже если вы сильно загружены, найдите время для своих близких. Тогда в любую минуту вы будете чувствовать себя любимым и знать, что на свете есть местечко, где вам всегда рады.

Гороскоп на 9 апреля 2022. ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сегодня избегайте необходимости подписывать важные документы. Все вопросы, касающиеся финансов, решайте осмотрительно. Уделите внимание своему здоровью. Хорошо сегодня пройти медосмотр.

Гороскоп на 9 апреля 2022. БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы сможете сегодня верно оценить обстановку и воспользоваться ей, чтобы показать себя перед любимым человеком с лучшей стороны. Больше верьте в собственные силы и возможности и не пугайтесь трудностей.

Гороскоп на 9 апреля 2022. РАК (22.06-23.07). В субботу вы сможете продемонстрировать близким свою незаменимость. Кто же еще, если не вы, сумеет справиться с тем количеством домашних забот, которое накопилось за последнее время. Семья оценит ваши усилия и даже, возможно, поможет справиться с проблемами.

Гороскоп на 9 апреля 2022. ЛЕВ (24.07-23.08). Иногда бездействие приносит пользу. Сейчас именно такой момент. Не портите уже сделанного — ждите отдачи от начатых проектов. Занимаясь делами и решением проблем, не забывайте, что ваш организм требует периодического отдыха. Вы пользуетесь своей выносливостью и жизненной энергией, надеясь, что она неистощима.

Гороскоп на 9 апреля 2022. ДЕВА (24.08-23.09). Самое время пересмотреть свое окружение и отказаться от общения с токсичными и завистливыми людьми. Хорошо провести выходной наедине с любимыми, предаваясь приятным воспоминаниям.

Гороскоп на 9 апреля 2022. ВЕСЫ (24.09-23.10). Радуйтесь семейному уюту, укрепляйте благополучие семьи и взаимоотношения с близкими. Вы сами придумаете, что для этого сделать. Откажитесь от похода в гости и посвятите время общению с домочадцами, решению бытовых вопросов. Уделите внимание детям.

Гороскоп на 9 апреля 2022. СКОРПИОН (24.10-22.11). Не стоит в выходной думать о работе и бизнесе! Ведь есть еще и семья. Вы же не думаете, что они не скучают? Поинтересуйтесь желаниями своей второй половины. Сегодня вы вместе сможете осуществить давно позабытые планы и обнаружить много интересного.

Гороскоп на 9 апреля 2022. СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вашим родным сегодня придется смириться с тем, что на домашние дела у вас не останется ни сил, ни времени. Зато вы сможете заработать деньги, используя свои организаторские способности и умение четко руководить. Когда же все дела будут переделаны и проекты закрыты, вы вознаградите близких за свое вынужденное отсутствие теплом и лаской.

Гороскоп на 9 апреля 2022. КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Будьте терпеливы по отношению к близким. Это поможет избежать ненужных разногласий на пустом месте и повысит ваш авторитет. А возможно, даже принесет новые перспективы. Вообще сегодня правильнее будет отказаться от встреч и провести выходной в одиночестве.

Гороскоп на 9 апреля 2022. ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Субботу хорошо посвятить заботе о своем теле – посетите тренажерные и спортивные залы, загляните на стадион или в бассейн. Даже если вы можете похвастаться отличным здоровьем, можно добиться лучших результатов. Увеличьте нагрузки, километраж бега, и вы станете еще более крепким и здоровым.

Гороскоп на 9 апреля 2022. РЫБЫ (20.02-20.03). Дома вы найдете всестороннюю поддержку любых своих начинаний. Особенно, если они касаются каких-то домашних дел, например, начала ремонта. Если в нем необходимости нет, просто сделайте перестановку. Французы советуют делать ее раз в полгода.

Также стал доступен точный гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022.