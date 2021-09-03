Горячая вода вернется в дома кировчан до 15 сентября

До 15 сентября во всех домах Кирова включат горячую воду. Такое поручение дал глава горадминистрации Дмитрий Осипов по итогам рабочего совещания с представителями ПАО «Т Плюс».

По данным на 2 сентября, в Кирове остаются без горячей воды 895 многоквартирных домов. В мэрию поступило 436 жалоб от жителей города на отсутствия воды.

— Всех волнует один вопрос: «Когда в Кирове будет восстановлено горячее водоснабжение?» — отметил Дмитрий Осипов.

По словам представителей «Т Плюс», причиной отсутствия горячей воды является изношенность сетей. Некоторые участки не могут пройти опрессовку ни со второго, ни с третьего раза, поскольку выявляются все новые дефекты. Это увеличивает сроки отключения. Однако в компании пообещали, что к 15 сентября горячая вода вернется во все дома.

Министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнев подчеркнул, что коммунальщикам необходимо пересмотреть график опрессовок, чтобы они не выпадали не сентябрь.

— Увеличивайте количество подрядных организаций, поскольку объемы работ значительные, сказал глава минстроя.

15 сентября – контрольный срок не только по возвращению горячей воды, но и по завершению раскопок. На 2021 год работы по реконструкции теплосетей были запланированы на 41 объекте. В настоящее время они завершены лишь на 12 объектах. Представители ПАО «Т Плюс» сослались на длительные согласования земельных работ, однако заверили участников совещания, что отопительный сезон начнется вовремя.

Ранее мы писали, что в Кировской области планируют создать единую госслужбу по водоснабжению.