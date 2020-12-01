Госавтоинспекция Кировской области получила 13 новых служебных автомобилей

Ключи от служебного транспорта вручил председатель правительства региона Александр Чурин.

Торжественная передача нового служебного транспорта состоялась 1 декабря. 13 патрульных автомобилей «Шкода Октавиа» отправятся нести службу в районы Кировской области (Омутнинский, Уржумский, Слободской, Кильмезский, Зуевский, Советский, Котельничский, Юрьянский, Мурашинский, Оричевский и Верхнекамский). Они закуплены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Всего в этом году автопарк Госавтоинспекции пополнился на 94 новых автомобиля. От всей души поздравляю сотрудников инспекции и желаю успехов в служебной деятельности, чтобы на дорогах происходило меньше ДТП, а вы всегда могли вовремя прийти на помощь, предупредить дорожно-транспортное происшествие и нарушения правил дорожного движения, — обратился к сотрудникам Госавтоинспекции Александр Чурин.

Добавим, что новые автомобили оснащены громкоговорящими устройствами, радиостанциями и видеорегистраторами. В каждом из них имеется медицинская укладка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Фото: Александр Папырин