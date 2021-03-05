Госдума пообещала пенсионерам новые льготы

Россияне, вышедшие на пенсию, смогут воспользоваться новой льготой, пишет RT. Это 2 билета на поезда дальнего следования по сниженной цене. Чем нововведение может оказаться полезным для россиян серебряного возраста, прокомментировала депутат Госдумы Светлана Бессараб порталу Nation News.

Далеко не все граждане России имеют право на льготный проезд, сказал депутат Госдумы Иван Сухарев. При всем этом у многих пенсионеров есть родные и близкие в других городах страны. Видеться с ними удается нечасто — слишком высока стоимость билетов.

Чтобы дать пенсионерам возможность чаще видеться с родственниками, Сухарев предложил ввести скидку на железнодорожные билеты. Ее предполагаемый размер составит 50 процентов.

По словам Светланы Бессараб, подобный законопроект можно только приветствовать. Часть россиян пенсионного возраста может пользоваться подобными льготами уже сейчас, а для остальных законопроект может стать очень своевременным.

— Пенсионеры получат возможность ездить на поездах по России по приемлемой цене, — отметила депутат.

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