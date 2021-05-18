Госдума приняла закон о выплатах для беременных и школьников

Депутаты Государственной думы приняли «поправки Путина» о мерах поддержки беременных женщин и семей с детьми. 18 мая законопроект был принят во втором чтении, 19 мая поправки пройдут третье чтение.

Напомним, что в рамках послания Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин предложил пакет мер по поддержке женщин в положении и семей с детьми. Это:

пособие для беременных женщин, вставших на учет до 12 недель беременности (6360 рублей, сумма может меняться в зависимости от региона)

пособие на детей от 8 до 16 лет из неполных малообеспеченных семей (половина прожиточного минимума по региону, в среднем 5360 рублей)

100-процентная оплата больничных по уходу за детьми до 7 лет.

Как подсчитали авторы инициативы, поправки по больничному затронут около 1,5 миллионов родителей. Выплаты по беременности смогут получить порядка 630 тысяч женщин, а детское пособие получат родители 360 тысяч детей.

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