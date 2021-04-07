Госдума установила наказание для водителей и кондукторов за высадку безбилетных детей

Сегодня Госдума РФ в последнем чтении приняла закон, подкрепляющий ранее принятый запрет высаживать детей младше 16 лет из общественного транспорта, если те не оплачивают проезд.
Согласно поправкам в КоАП, водитель может быть оштрафован за такой проступок на 5 тысяч рублей. А кондуктор или контролер за то же самое заплатит от 20 до 30 тысяч рублей.
Напомним, запрет высаживать детей был узаконен в середине февраля и вызвал немало споров. В соцсетях участились жалобы на «бессердечных кондукторов», но в результате проверки часто оказывались несправедливыми.
Ранее закон о невысадке детей из транспорта прокомментировал гендиректор кировского муниципального «АТП» Денис Пырлог.
— Благодаря комплексам фотовидеофиксации, установленных практически во всех наших автобусах и троллейбусах, мы видим, что дети зачастую обманывают своих родителей, а родители за свое чадо безусловно готовы «расстрелять» перевозчика. Конечно, все в детстве обманывали родителей, чтобы избежать наказания. Но в то время не было таких законов как сейчас, из-за которых могут пострадать ни в чем не повинные люди! Согласен, что закон правильный и нужный. Но в нем не прописано, что делать перевозчикам, их кондукторам с такими безбилетными детьми, как определить возраст ребенка, когда он не показывает документы. Закон необходимо дорабатывать и принять подзаконные акты, в которых будут все эти разъяснения».