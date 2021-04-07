Госдума установила наказание для водителей и кондукторов за высадку безбилетных детей

Сегодня Госдума РФ в последнем чтении приняла закон, подкрепляющий ранее принятый запрет высаживать детей младше 16 лет из общественного транспорта, если те не оплачивают проезд.

Согласно поправкам в КоАП, водитель может быть оштрафован за такой проступок на 5 тысяч рублей. А кондуктор или контролер за то же самое заплатит от 20 до 30 тысяч рублей.

Напомним, запрет высаживать детей был узаконен в середине февраля и вызвал немало споров. В соцсетях участились жалобы на «бессердечных кондукторов», но в результате проверки часто оказывались несправедливыми.

Ранее закон о невысадке детей из транспорта прокомментировал гендиректор кировского муниципального «АТП» Денис Пырлог.