Гостиницу «Губернская» планируют продать частникам

Гостиница «Губернская» может быть передана в руки частников. Об этом стало известно на заседании комиссии гордумы по имуществу 21 июня.

По словам главы департамента муниципальной собственности Вадима Токарева, гостиница приносит мало прибыли. По итогам пандемийного 2020 года убытки составили 3,6 миллиона рублей.

Также в 2020 году было проведено обследование здания, которое показало, что оно требует больших вложений. Затраты возрастают по причине того, что гостиница является памятником культурного наследия. Денег на проведение работ у муниципалитета может не хватить.

В настоящее время рассматриваются различные варианты реализации гостиницы. Зданием уже заинтересовался инвестор из столицы, который готов вложиться в ремонт и переделать его в современный комплекс.

Отметим, что в здании гостиницы не однажды размещали погорельцев до предоставления им другого жилья.

Фото: fototerra.ru