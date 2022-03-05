«Госуслуги» помогут вернуться домой россиянам, застрявшим за рубежом

На портале госуслуг запущена форма обратной связи для россиян, которые не смогли вернуться домой из-за санкций. Об этом сообщает ФАН.

Проект был подготовлен при участии Ростуризма и Минцифры. На портале была создана форма для сбора информации о соотечественниках, застрявших за пределами РФ из-за закрытия воздушного пространства.

С помощью нового сервиса можно оперативно передать данные о своем местонахождении и обратном билете. Это позволит Ростуризму и Росавиации скорректировать список туристов и помочь им вернуться в Россию.

В настоящее время российские власти делают все возможное, чтобы россияне смогли вернуться как можно быстрее. Однако согласование спецрейсов – процесс небыстрый. Поэтому все, у кого есть возможность, могут попасть в России через третьи страны, которые не закрыли небо для наших самолетов.