Гражданский долг и дело каждого: кировчане объясняют, почему надо участвовать в выборах

Подходит к концу первый день выборов, и уже известны первые результаты: на 15 часов свои голоса за кандидатов отдали 105 тысяч жителей Кировской области. Какая обстановка царит на избирательных участках в разных районах и почему важно участвовать в голосовании – мы спросили кировчан.

Председатель Совета ветеранов Арбажского района Вячеслав Лобанов:

«Я проголосовал сегодня и вообще не пропустил ни одни выборы. Голосование идет хорошо: на участке были как ветераны, так и молодежь, что очень радует. Когда я отмечался в списке избирателей, видел, что проголосовало уже достаточно много людей, хотя еще не было и 12 часов. Тем, кто сомневается, нужно ли голосовать, я хочу сказать: как же не голосовать, когда решаются вопросы нашего будущего на пять лет? Кто станет депутатами Госдумы, нашего Заксобрания? Какие партии пройдут в законодательные органы? Все это зависит от нас с вами. Мы сами определяем, как будем жить и работать в ближайшие пять лет».

Директор централизованной библиотечной системы Нагорского района, председатель Совета женщин района Екатерина Григоренко:

«Я уже сходила на свой избирательный участок, после работы – у нас по случаю голосования был сокращенный рабочий день. Людей было немного, так что никто никому не мешал. Все санитарные предписания на участке соблюдают: выдают маски, одноразовые ручки. В моей семье и в моем окружении принято всегда участвовать в выборах, потому что это гражданский долг каждого. И как еще иначе сделать, чтобы в законодательные органы прошли те кандидаты, которых вы поддерживаете? Чем больше людей участвует в голосовании, тем выше шанс, что поддерживаемые вами кандидаты или партии победят».

Заслуженный врач Кировской области, врач-педиатр Яранской ЦРБ Анна Буркова: