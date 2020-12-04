Григорий Житенёв вернулся в Киров

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 27 ноября по 3 декабря.

В Кировской области – новый главный федеральный инспектор. Владимира Климова на этом посту сменил Григорий Житенёв. Ранее, с 2013-го по 2016 год, он возглавлял Следственный комитет по Кировской области. В первый день декабря Григория Яковлевича официально представили в новой должности.

Представление в городе Кирове провёл полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он подчеркнул, что Григорий Житенёв, помимо вятского края, работал и в других регионах Приволжского федерального округа. Кроме того, новый ГФИ имеет ещё один плюс – серьёзный опыт работы в правоохранительных структурах.

– Григорий Яковлевич более 25 лет служил в прокуратуре и следственных органах России. Прошёл путь от следователя до руководителя. Ему отлично знакома ситуация в регионе, – отметил полпред.

Игорь Комаров перечислил главные задачи, которые стоят перед новым главным федеральным инспектором. В их числе – работа по противодействию распространению коронавирусной инфекции и реализация в регионе национальных проектов.

Также Григорию Житенёву необходимо (совместно с органами исполнительной власти) заняться контролем за решением проблем обманутых дольщиков, обеспечением дошкольников местами в детских садах и горячим питанием в школах. Кроме того, в зоне внимания ГФИ – организация бесперебойного отопительного сезона и вопросы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

С назначением на должность главного федерального инспектора по Кировской области Григория Житенёва поздравил губернатор Игорь Васильев.

– Уверен, что ваш профессиональный опыт и компетентность будут способствовать решению задач, поставленных главой государства, по развитию социально-экономического потенциала Кировской области, а также достижению целей, которые ставит сегодня перед собой правительство региона по повышению качества жизни граждан, – сказал Игорь Владимирович.

Единый телефонный номер по COVID-19 – 122

С наступлением декабря, помимо назначения нового ГФИ по региону, в жизни жителей области произошли и другие изменения. Так, с этого месяца вятские льготники будут получать уведомления о положенных им социальных льготах. Благодаря нововведению граждане смогут адресно (через портал «Госуслуг») получать информацию, которую раньше приходилось искать.

Кроме того, с декабря в Кировской области начал работу единый телефонный номер по COVID-19. Жители региона могут звонить по номеру справочной службы 122, на котором объединены call-центры поликлиник детского диагностического центра, Кировского клинико-диагностического центра, больницы скорой медицинской помощи, городских больниц №№ 2, 5 и 9, а также действующие в регионе «горячие линии» по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Для чего может быть использован номер? Во-первых, для того, чтобы вызвать врача на дом. Во-вторых, граждане могут получить информацию о состоянии здоровья своих родственников, проходящих лечение в инфекционных госпиталях.

Звонок по номеру бесплатный и может быть осуществлён как с мобильного, так и со стационарного телефона. Кроме того, напомнили в региональном министерстве здравоохранения, в области продолжает работу «горячая линия» по новой коронавирусной инфекции. В её задачи входит организация удалённой поддержки жителей по вопросам COVID-19. Звонить можно по телефону 8-800-100-43-03.

Говорили о лекарствах в кировских аптеках

Теме борьбы с коронавирусом была посвящена встреча, состоявшаяся в правительстве региона: первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов провёл совещание с руководителями аптечных организаций, чтобы обсудить наличие препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Было отмечено, что в государственной аптечной сети для розничной продажи имеются все необходимые лекарственные препараты для лечения COVID-19. При этом в ряде коммерческих аптечных организаций, не подведомственных министерству здравоохранения Кировской области, дефицит лекарственных препаратов всё же существует. Дмитрий Курдюмов указал на необходимость устранения дефицита и более детальной работы с поставщиками. Это, отметил первый зампред, первоочередная задача, наряду с сохранением сдержанности при ценообразовании.

– Во всех частных и государственных аптеках надо работать с пациентами, предлагать лекарства по международным непатентованным наименованиям, рассказывать про аналоги, если какого-то препарата не окажется в наличии. Нужно сориентировать пациента, сделать всё, чтобы помочь подобрать необходимые медикаменты, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов.

При этом Дмитрий Александрович призвал представителей аптек напоминать покупателям о недопустимости самолечения и о том, что препараты не стоит «закупать впрок».

В активе «Родины» – ещё две победы

Поддержать своё здоровье поможет спорт. Благо время коньков, хоккея и лыж уже наступило. Что касается профессионального спорта, то хоккеисты кировской «Родины» в минувшие семь дней одержали две победы подряд в домашних матчах. Увы, без болельщиков на трибунах – за поединками можно следить лишь в режиме онлайн.

Сначала удача улыбнулась вятским хоккеистам во время встречи с «Сибсельмашем» из Новосибирска. Итог – 4:3 в пользу кировчан. Затем «Родине» удалось выиграть у «Уральского трубника» (4:2). Стоит отметить, что за свою историю команды встречались 49 раз. При этом 25 побед одержали хоккеисты «Родины», 5 игр были вничью, 19 раз сильнее оказались первоуральцы.

– Мы прекрасно понимали, как играет «Уральский трубник», – прокомментировал после матча главный тренер команды «Родина» Андрей Рушкин. – Это команда, которая любит играть на контратаках. В начале матча мы пытались отдать инициативу, чтобы выстроить контратаку. В этой игре мы перестроились и больше атаковали. Во втором тайме команда «Родина» всё сделала правильно, она оборонялась очень агрессивно и активно. – Уверена, что все, кто смотрел прямую трансляцию матча, почувствовали волю и желание наших хоккеистов проявить себя на поле и забрать в свой актив очередную победу, – отозвалась о прошедшей игре министр спорта и молодёжной политики региона Анна Альминова. – Каждый забитый гол прибавлял землякам уверенности и давал силы на новые атаки гостевых ворот. Поздравляю нашу команду с победой и желаю закрепить свой успех в дальнейших играх.

Кстати, по итогам прошедших игр «Родина» находится на 9-м месте турнирной таблицы. В её активе 7 очков.