Гриль-бар «Конюшня» меняет формат

Об этом нововведении написали на официальной страничке гриль-бара. Там же отметили, что сотрудники уже начали работать над созданием развлекательных мероприятий, которые пройдут в стенах «Конюшни».

Кировчан, полюбивших заведение благодаря тому, что там проводятся камерные события, мини-концерты и литературные вечера, успокоили: они останутся. Также продолжит работу кулинарная студия. Чтобы посетить этот мастер-класс, нужно записаться по телефону 441-797.

Добавим, кафе «Конюшня» открылось чуть меньше 10 лет назад в здании, где в начале XIX века находились конюшни вятского зажиточного купца. Это стало изюминкой заведения: оно оформлено в тематическом стиле любви к лошадям. В августе прошлого года гриль-бар широко отметил свое 9-летие.

Фото:vk.com/konyushnya_kirov