Грипп покинул Кировскую область

В последние 2 недели в Кировской области отмечается устойчивое снижение заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, в период с 12 по 19 апреля число больных острыми респираторными инфекциями снизилось на 9,2 процента. Значительное сокращение числа заболевших отмечается среди взрослых и дошкольников.

Лабораторный мониторинг возбудителей ОРВИ не выявил ни одного заболевшего гриппом за неделю. Среди выявленных возбудителей преобладали коронавирусы, риновирусы и аденовирус.

Отметим, что количество заболевших коронавирусом также снижается. За последние сутки в регионе выявлен 71 новый случай COVID-19. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках и мобильных прививочных пунктах. Один из таких в настоящее время работает на Театральной площади.