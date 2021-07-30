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Группа из Кировской области ЛЁДЪ снимает новый клип

Екатерина Сонина Выбор редакции, Главное, Культура, Новости

На эти выходные запланированы съёмки массовых сцен. Приглашаются все желающие.

Музыканты из Кирово-Чепецкой группы ЛЁДЪ сообщили о старте съёмок нового клипа. Молодые люди позиционируют своё творчество, как неофолк. Это таинственно-печальная атмосфера, этнические мотивы Севера и Урала. Музыканты пытаются передать изящность и мощь союза первостихии с человеком.

Произведения группы ЛЁДЪ — это природа, тайны, древние мифы. Новый клип ребята создают на песню «Хребет Урала». В основе — история об отряде переселенцев, которые отправляются через Уральский хребет в поисках лучшей жизни.

В эти выходные будут проходить съёмки массовых сцен. Сейчас идёт набор участников. Снимать будут на реке Немде. Подробности о проекте можно найти на страничке группы ЛЁДЪ.

К слову, премьера дебютного клипа музыкантов «Погибели Навстречу» прошла в конце прошлого года.

Фото: mark-krivoshein.ru

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Екатерина Сонина