Группы риска по инфицированию вирусным гепатитом С

Вирусный гепатит С поражает клетки печени гепатоциты и часто переходит в хроническую стадию. На протяжении длительного времени протекает бессимптомно, из-за чего получил прозвище “ласкового убийцы”. Есть определенные группы людей, которые формируют группу риска и в большей степени подвержены заражению. Это работники медицинских учреждений, инъекционные наркоманы, пациенты, которые регулярно проходят гемодиализ, люди, которые часто меняют половых партнеров. В группу риска также попадают пациенты, которым сделали переливание непроверенной крови, лица, в анамнезе которых есть сопутствующие вирусные заболевания, включая ВИЧ.

Пути передачи вируса

Заражение может произойти при выполнении повседневных, привычных дел: посещение стоматолога, маникюр, педикюр. Чтобы обезопасить себя от инфицирования важно соблюдать меры профилактики, регулярно проходить профилактическое обследование. Если диагноз подтвержден, то лечить вирусную болезнь необходимо незамедлительно и качественно.

Основным путем инфицирования гепатологи называют гемоконтактный: когда зараженная кровь напрямую взаимодействует со здоровой. Это происходит в таких ситуациях:

когда люди используют общие шприцы при вливании наркотических веществ;

при выполнении медицинских манипуляций плохо обработанными многоразовыми инструментами: осмотр и процедуры у стоматолога, забор крови;

услуги красоты в непроверенных салонах и студиях, нанесение татуировок, прокалывание ушей и других частей тела;

половой путь передачи: в группу риска попадают пациенты с исходной вирусной нагрузкой, ВИЧ, нарушением целостности слизистых оболочек половых органов.

От матери к малышу инфекция передается редко. В группу риска попадают дети, которые рождены от матерей с ВИЧ или его осложнением — СПИД. Малыш рождается с антителами к вирусу, вызывающему гепатит С. Находится под наблюдением в специализированных медицинских центрах на протяжении года. В большинстве случаев диагноз снимают и ребенок продолжает жить полноценной жизнью.

Как лечат ВГС?

В современных протоколах терапии используют антивирусные лекарства прямого действия. К ним относятся такие активные вещества: софосбувир, велпатасвир, даклатасвир, ледипасвир. Эти компоненты — высокоэффективная альтернатива интерфероновому лечению. Схему терапии подбирает врач, основываясь на таких факторах:

анамнез пациента: особое внимание на сопутствующие вирусные болезни;

результаты диагностики: ПЦР, ИФА, выраженность вирусной нагрузки;

проведенная ранее противовирусная терапия и реакция организма на лекарства;

переносимость ПППД.

Daclahep и Sofovir — представители группы ПППД. Даклатасвир — это вещество, которое используется в комплексных протоколах терапии наряду с софосбувиром. Такая комбинация показана пациентам с 1 — 5 генотипами HCV. Действующие вещества воздействуют на защитную оболочку вируса и не допускают его самокопирования.

Пациентам рекомендовано принимать лекарства каждый день, не пропуская. Дополнительно соблюдают диету, воздерживаются от употребления спиртных напитков, восстанавливают психоэмоциональное состояние.

Людям из группы риска врачи рекомендуют соблюдать особую бдительность, регулярно обследоваться и направить все усилия на профилактику ВГС. Пациентам рекомендовано своевременно лечить болезнь, придерживаясь рекомендаций лечащего врача.