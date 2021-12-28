Губернатор Игорь Васильев дал интервью изданию «ФедералПресс»

Глава региона подвел итоги года и рассказал о дальнейшей работе

Губернатор Кировской области Игорь Васильев дал интервью информационному агентству «ФедералПресс», в котором рассказал о своей работе в качестве председателя комиссии Государственного совета РФ, программе 1 млн тонн молока и планах по созданию в Оричевском районе особой экономической зоны «Биополис».

О работе в Госсовете

— В России ведется масштабное строительство новых школ: до 2024 года будет построено более 1300. Еще 8000 будет капитально отремонтировано. Мы обсудили с коллегами из министерства просвещения и озвучили следующую мысль: мало отремонтировать пол – стены – потолок. Современные образовательные реалии требуют совершенно иного подхода. Необходимо высокотехнологичное оборудование: это и интерактивные доски, и электронные учебники, и современные парты, и химические, и физические оснащенные классы, спортивное оборудование. Президент нас поддержал, и на это были выделены дополнительные средства. Теперь капитальный ремонт будет завершаться полной модернизацией образовательного учреждения.

И еще президент поддержал мою личную инициативу, которую мы уже несколько лет в Кировской области продвигаем – это так называемые школы полного дня. Ребенок сначала учится, потом занимается спортом, либо творчеством, а потом готовит домашнее задание. То, что раньше называлось актовым залом, у нас представляет собой настоящий концертный зал на 400 мест, есть бассейн, спортивный зал, отдельный вход. Жители небольших городов могут использовать такое здание как культурно-спортивный центр. Президент поручил строить подобные образовательные центры по всей стране.

О сельском хозяйстве

— Мы хотим выйти на производство одного миллиона тонн молока в год. Начинали мы в 2016 году с того, что в Кировской области производили чуть меньше 500 тысяч тонн. Сейчас производим свыше 730. Постепенно движемся к заветной цифре. Мы сейчас занимаем 4 место в стране по объему производства сырого коровьего молока.

О дорогах

— За 5 лет мы привели в нормативное состояние 1200 км дорог в регионе. В 2016 году дорожный фонд был в 2 раза меньше, чем сегодня. В этом году мы вышли на 7,8 миллиардов рублей. Мы можем теперь планировать и строить новые дороги, где их не было никогда – по направлению на Опарино, Подосиновец, Лузу. За миллиард рублей мы построили дорогу из Опарино в Альмеж. Сейчас строительство продолжается, чтобы были прямые дороги в границах области, без заезда в Коми или Архангельскую область.

О проекте «Биополис»

— В Кирове большое количество фармацевтических предприятий. Мы объединили их в биофармацевтический кластер. В него вошло 18 предприятий, в том числе, например, Московский институт имени Сеченова, Курчатовский институт, наш Вятский государственный университет, Кировский медицинский университет и другие. А когда случилась пандемия, у нас работал филиал Института имени Чумакова, который проводил здесь испытания вакцины «Ковивак». В качестве индустриального партнера была выбрана компания «Нанолек». Мы представили этот прорывной проект Правительству России. Сегодня «Биополис» – это свободная экономическая зона в поселке Левинцы Оричевского района, где планируют строить жилье, развивать социальную и транспортную инфраструктуру, рассматривается и создание кампусов для студентов. На днях здесь уже стартовало производство вакцины «Ковивак». На мой взгляд, это прорыв. К 2024 году мы планируем запуск «Биополиса» завершить. Инвестиции там огромные – порядка 18 миллиардов рублей.

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