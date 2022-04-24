Губернатор Игорь Васильев поздравил кировчан с Пасхой

Уважаемые жители Кировской области!

От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!

Пасха – один из самых долгожданных и радостных праздников. Этот день способствует духовному сближению людей, напоминает нам о таких вечных ценностях, как добро, милосердие, великодушие и сострадание.

Православная вера всегда была надежной опорой для миллионов людей. И сегодня, в непростой для нас период, она служит фундаментом духовного единения, желания помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке.

В эти светлые дни желаю вам крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний, неиссякаемой радости и благополучия!

Христос Воскресе!

Губернатор Кировской области Игорь Васильев