Губернатор Игорь Васильев поздравил кировчанок с 8 Марта

Дорогие наши женщины! Примите мои самые теплые, искренние поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днем!

В этот день мы благодарим женщин за их любовь и заботу, мудрость и терпение. Вы вдохновляете нас на новые свершения, поддерживаете в трудные минуты, вселяете веру в наши возможности. Именно благодаря вам остаются незыблемыми такие ценности, как любовь и верность, семья и домашний очаг. Спасибо вам за все, что вы делаете для каждого из нас, для своей семьи, для всех своих близких!

Современные женщины уже давно не ограничены исключительно семейными делами. Вы добиваетесь успехов в профессии, в бизнесе, доказываете свою успешность и востребованность в разных сферах нашей жизни. При этом вы сохраняете домашнее тепло и семейный очаг, заботитесь о своих детях и близких.

Для каждого человека семья – это главная ценность, и поэтому поддержка семьи и материнства всегда остаются в приоритете властей всех уровней. Отдельно хочу поблагодарить многодетных мам и тех, кто взял в свою семью на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, за их великодушие и смелость взять на себя ответственность.

Милые дамы! От всей души желаю вам праздничного настроения, счастья и благополучия! Крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных дней, успехов во всех ваших начинаниях!

Игорь Васильев, губернатор Кировской области