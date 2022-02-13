Губернатор Игорь Васильев поздравил лыжников с олимпийской победой

Глава Кировской области поздравил с победой российских лыжников, завоевавших «золото» в эстафете 4 на 10 километров.

Долгожданную победу спортсмены принесли стране 13 февраля. В состав сборной вошел уроженец Кировской области Алексей Червоткин.

Он стартовал первым и «привез» соперникам 23 секунды. Остальные лыжники лишь увеличили отрыв и финишировали первыми, обойдя сборную Норвегии больше, чем на минуту.

— Это ещё одно доказательство того, что в Кировской области сформирована сильнейшая спортивная школа, в которой воспитывают олимпийских чемпионов. Алексей начал заниматься лыжным спортом в посёлке Даровском, где его первым тренером стал Виктор Верещагин. Затем Алексей стал тренироваться в Кирово-Чепецке также у Виктора Владимировича. Считаю, что в этом большая заслуга тренеров, чей опыт, знания, упорство вложены в подготовку олимпийцев, — написал Игорь Васильев на своей странице «ВКонтакте».