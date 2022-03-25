Губернатор Игорь Васильев поздравил работников культуры с профессиональным праздником

25 марта губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил с праздником всех работников сферы культуры региона.

— Уважаемые работники культуры и деятели искусства Кировской области! Дорогие ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников культуры России!

В этот день мы выражаем слова благодарности всем, кто посвятил свою жизнь культуре, сохранению духовных и нравственных традиций, развитию культурного потенциала нашего региона и страны в целом.

Благодаря вашему ежедневному труду в театрах, музеях, Домах культуры, библиотеках, детских школах искусств сохраняется духовное наследие нашего народа. Выражаю вам признательность за искреннюю преданность профессии!

Развитие сферы культуры – одна из основных задач правительства Кировской области. В последние годы мы значительно увеличили финансирование отрасли. Мы отремонтировали и построили самое большое число районных домов культуры за последние десятилетия и создали 73 обновленных культурных центра. Открыли 15 кинозалов с современным цифровым оборудованием. Одним из главных событий стало открытие пяти модельных библиотек в районах региона.

Впереди у нас еще много важных задач: создание культурной среды в малых городах и поселках области, реконструкция памятников архитектуры, развитие центров народных промыслов. Строительство новых Домов культуры в районах, модельных библиотек, многофункциональных культурных центров, создание условий для привлечения в сферу культуры молодых специалистов.

В этот праздничный день от всей души желаю вам творческих успехов, новых достижений и неиссякаемого вдохновения! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Кировской области

Игорь ВАСИЛЬЕВ