Губернатор Игорь Васильев поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Отрасль, в которой вы трудитесь, имеет стратегическое значение для обеспечения социально-экономической стабильности в регионе. Вы обеспечиваете жителей области товарами первой необходимости, новыми рабочими местами, а уровень развития потребительского рынка напрямую влияет на инвестиционную привлекательность региона.

Всего в Кировской области на рынке розничной торговли работают более 1700 юридических лиц и 7000 индивидуальных предпринимателей — профессионалов своего дела, которые вносят весомый вклад в развитие экономики региона, совершенствуют потребительский рынок и повышают качество обслуживания посетителей.

Серьезным испытанием для бизнеса стал период пандемии. Несмотря на то, что мы столкнулись с новыми вызовами, вы продолжали работать, сделав торговые площади безопасными для граждан.

Благодарю вас за плодотворное сотрудничество с региональным правительством, за то, что продолжаете трудиться на благо жителей региона.

Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов!