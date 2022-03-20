Главная > Новости > Губернатор Игорь Васильев поздравил работников ЖКХ с их праздником

Губернатор Игорь Васильев поздравил работников ЖКХ с их праздником

Игорь Нелюбин Новости, Власть, Лучшее

Сегодня губернатор Кировской области Игорь Васильев на своих личных страницах в соцсетях поздравил с профессиональным праздником работников сферы ЖКХ. Он написал следующее:

– Вы делаете жизнь каждого человека комфортнее, уютнее, чище, лучше! Мы привыкли к этому, и редко говорим вам спасибо за труд. А труд ваш нелегкий: в любую погоду, в любое время суток вы даете нам тепло, свет, воду. Спасибо вам за это!

Сегодня я от всей души желаю работникам ЖКХ счастья и профессиональных успехов, а ветеранам отрасли – крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего. Пусть на вашей работе будет как можно меньше нештатных ситуаций.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Игорь Нелюбин