Губернатор Игорь Васильев поздравил жителей региона с Новым годом

Уважаемые жители Кировской области! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Новым годом!

В эти праздничные дни мы всегда ждём чуда, надеемся на перемены к лучшему, ставим перед собой новые цели и задачи. Оглядываясь на уходящий год, мы видим, как меняется наш регион.

Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, Кировская область продолжает своё развитие. Ремонтируются больницы, в регионе появляется всё больше учреждений здравоохранения, отвечающих самым современным мировым стандартам. В 2021 году мы приступили к масштабной модернизации первичного звена здравоохранения. А это значит, что новое медицинское оборудование появится в больницах не только областного центра, но и в районах региона.

Отдельные слова благодарности – нашим врачам, которые вот уже второй год находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Нашим волонтёрам – медикам, которые вносят большой вклад в это общее дело.

Также в уходящем году мы продолжали двигаться к нашей важной цели – обеспечить всех детей региона, вне зависимости от места проживания, качественным и доступным образованием.

Открываются новые школы, для детей расширяются возможности развивать свои таланты и получать достойное дополнительное образование.

В новом году в нашем регионе стартует масштабная программа капитального ремонта школ, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Благодаря реализации этой программы, ученики сельских школ будут учиться в достойных, комфортных условиях.

Важных результатов мы достигли и в развитии дорожной отрасли. В уходящем году на территории области мы привели в порядок 362 км дорог — это самый большой объём за последние годы. И мы будем продолжать увеличивать дорожный фонд и привлекать федеральные средства на дорожную отрасль.

Одна из наших приоритетных задач – создание комфортных условий жизни для всех жителей региона. В 2021 году благоустроено 88 дворов и 83 общественные территории.

В 2022 году нам предстоит продолжить все позитивные начинания и решать новые масштабные задачи.

Уважаемые жители Кировской области! От всей души поздравляю вас Новым годом и Рождеством и желаю здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях!

Игорь Васильев,

губернатор Кировской области