Губернатор Игорь Васильев поздравляет кировчан с Днём физкультурника

Уважаемые тренеры, спортсмены и любители спорта! Поздравляю вас с Днем физкультурника!

С каждым годом в нашем регионе все больше людей, которые занимаются спортом и ведут активный и здоровый образ жизни. И правительство области проводит большую работу для того, чтобы создать комфортные условия для занятий спортом, как для профессионалов, так и для любителей. Осенью этого года в Кирове появятся новые спортивные объекты, реконструируются уже действующие стадионы. В наших спортивных школах появилось современное оборудование, в районы области для удобства спортсменов закуплены новые автобусы. Развивается сеть площадок ГТО и многофункциональных спортивных площадок по всему региону, растет уровень организации престижных спортивных соревнований Всероссийского и Международного значения.

В этот день отдельные слова поздравления тем, для кого физкультура и спорт стали профессией. Вашими успехами гордится весь регион! Благодарю за вклад в отрасль ветеранов физкультуры и спорта, желаю вам крепкого здоровья и долгих активных лет жизни!

Желаю всем веры в свои силы, успехов в спорте и громких побед в соревнованиях!