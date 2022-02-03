Губернатор Игорь Васильев пожелал удачи вятским олимпийцам

4 февраля в китайском Пекине стартует Зимняя Олимпиада – 2022. В Играх примут участие 2 кировских спортсмена – лыжник Алексей Червоткин из Котельничского района и конькобежка Елизавета Голубева из Кирово-Чепецка.

В преддверии начала соревнований губернатор Игорь Васильев отправил вятским олимпийцам телеграмму с пожеланием удачи.

— Вам предстоит выдержать конкуренцию с сильнейшими спортсменами мира. Уверен, что вы достойно справитесь со всеми трудностями и продемонстрируете впечатляющие результаты. От Кировской области и от себя лично желаю вам олимпийской удачи, крепкого здоровья, триумфальных выступлений на предстоящих играх! — написал глава региона.

Алексей Червоткин родился в Котельничском районе. Позже переехал в Даровской, где и начал свою спортивную карьеру. На сегодня спортсмен является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в эстафете, чемпионом мира прошлого года по бегу на роликовых лыжах и заслуженным мастером спорта России по лыжным гонкам. В 2018 году Алексей взял серебро на олимпийской эстафете.

Елизавета Голубева начала свой путь в чепецкой спортшколе «Олимпия». Сегодня девушка является заслуженным мастером спорта России по конькобежному спорту и обладателем золота и серебра чемпионатов Европы, а также бронзовым призером чемпионатов мира. В настоящее время спортсменка представляет Нижегородскую область.

Третья уроженка Кировской области, которая должна была поехать в Пекин, — хоккеистка Илона Маркова. К сожалению, из-за положительного теста на коронавирус она не попала на Олимпиаду.

Посмотреть расписание выступлений кировских спортсменов на Олимпиаде можно здесь.