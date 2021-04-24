Губернатор Игорь Васильев принял участие в субботнике

24 апреля глава Кировской области Игорь Васильев и члены кировского правительства и горадминистрации приняли участие в апрельском субботнике, который прошел в сквере на улице Ломоносова.

Под буги-вуги и другие зажигательные композиции участники субботника, среди которых было немало детей, убрали прошлогоднюю листву и посадили саженцы новых деревьев. Собранный мусор сложили в пакеты, которые погрузили в контейнеры, заранее установленные у сквера.

— Сквер на улице Ломоносова был благоустроен в прошлом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь появились дорожки, освещение, скамейки, были убраны аварийные деревья и посажаны новые. Теперь это комфортное место для прогулок. Важно, чтобы таким – чистым и комфортным – оно и оставалось. Сегодня по всему городу проходят субботники. Всем рекомендую присоединиться и прибраться в парке, у себя во дворе, в подъезде, — сказал губернатор.

Игорь Васильев также напомнил, что с 26 апреля начинается голосование за благоустройство парков и скверов. В этом году сделать выбор за объекты благоустройства будет просто – на единой платформе 43.gorodsreda.ru загружено более 200 объектов, участвующих в отборе. Жители Кировской области могут отдать голос за любой их них.