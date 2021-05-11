Губернатор Игорь Васильев прокомментировал трагедию в Казани

Что произошло в Казани

11 мая около половины десятого утра 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175. Бывший ученик гимназии зашел в школу с турецким ружьём и бомбой и открыл огонь по людям. В результате стрельбы погибли 7 учеников и 2 учительницы, а еще 2 десятка человек получили ранения. Шестеро пострадавших – в тяжелом состоянии.

У выхода из школы стрелка скрутили полицейские. Во время допроса Ильназ признался, что планировал расстрел заранее. Незадолго до массового убийства он рассказал о своих планах в телеграм-канале (который уже удален), а в день преступления опубликовал свое фото с надписью, что идет убивать…

По факту расстрела было возбуждено уголовное дело. Его расследованием будет заниматься Главное следственное управление центрального аппарата СК РФ.

«Это преступление против самого дорогого, что у нас есть»

Трагедию в Казани прокомментировал губернатор Кировской области Игорь Васильев. 11 мая он находился в Малмыжском районе с рабочим визитом. Традиционная встреча с жителями района началась с минуты молчания в память о погибших. После нее губернатор дал поручения усилить безопасность в школах области.

— Мною дано поручение еще раз проверить все без исключения общеобразовательные учреждения на наличие средств видеонаблюдения и охраны. Но самое главное, что хочу сказать – это все-таки неравнодушное отношение людей друг к другу, — сказал глава региона. Если помните, некоторое время тому назад правоохранительные органы на очень ранней стадии пресекли подобного рода проявления. Что я имею в виду? Вот сегодня была опубликована видеозапись, когда человек достаточно открыто шел по улицам города в черной маске, и никто не обращал на него внимания. Наверное, эти приготовления он делал тоже не за полчаса до выхода из дома… Неравнодушное отношение людей друг к другу, к нашим детям, к нашему будущему, предупреждение таких ситуаций, реагирование на подобного рода высказывания в социальных сетях должно стать гарантией того, что такое не повторится. Вообще, конечно, это страшная трагедия, это террористический акт, преступление против самого дорогого, что у нас есть, — против наших детей. И мы должны сделать все возможное, чтобы у нас этого не произошло.

Ранее расстрел в Казани прокомментировал кировский психолог.