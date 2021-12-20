Губернатор Игорь Васильев снова ответил на вопросы кировчан в прямом эфире

Ранее Прямая линия в телеэфире губернатора Кировской области в телеэфире 24 июня.

Сегодня, 20 декабря, в эфире канала «Россия 24» состоялась очередная Прямая линия губернатора Игоря Васильева. Он ответил на вопросы, которые кировчане задавали в прямом эфире, а также в социальных сетях.

Сбор вопросов стартовал 6 декабря в группе ГТРК «Вятка» и сообществах районных газет Кировской области во «ВКонтакте». Также несколько вопросов записали на видео. Дозвониться по многоканальному телефону можно было и во время прямого эфира.

Поступившие полторы сотни вопросов касались совершенствования системы ЖКХ, благоустройства города и районов области, оказания мер социальной поддержки отдельным категориям жителей, улучшения дорожной и транспортной инфраструктуры, развития системы здравоохранения и образования, противодействия пандемии коронавируса, развития сферы культуры. Все они будут переданы для работы в профильные министерства.

Так, мама двоих детей поинтересовалась, когда долго строящийся дом №2б по улице Орджоникидзе сдадут в эксплуатацию. Игорь Владимирович рассказал, что сейчас в областном едином реестре проблемных объектов находится 29 проблемных домов. Некоторые будут завершены через Фонд поддержки граждан-участников долевого строительства. Другие, как на Современной, 13 и Широтной, 1 завершит застройщик; дополнительно привлекут инвестора. Ряд домов планируют построить с другими подрядчиками в обмен на земельные участки, согласно закону Кировской области.