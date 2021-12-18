Губернатор Игорь Васильев вручил премии художникам из Кирова и Москвы

В этом году премии имени художников Васнецовых получили художница Вера Ушкова из Кирова и столичный живописец Антон Стекольщиков.

Торжественное вручение наград прошло накануне в Вятском художественном музее.

— Уходящий год в культурной жизни области был отмечен 165-летием со дня рождения Аполлинария Васнецова и 40-летием музея в Рябово в родовом гнезде Васнецовых. Вручение премии – это серьезное признание коллег и искусствоведов. Пусть люди, созерцавшие ваши произведения, открывают для себя новые горизонты, находят в них источник жизненных сил, — заметил глава региона Игорь Васильев, вручая награды.

Премию «Признание» получила кировчанка Вера Ушкова — народный художник РФ, общепризнанный классик офорта. Еще один лауреат — заслуженный художник РФ, член-корреспондент РАХ Антон Стекольщиков (Москва).

Столичный гость признался, что ему самому запал в душу наш город, когда он рисовал его ночные пейзажи. Антон Стекольщиков уверен, именно за эти картины, в которых видна любовь к малым городам России ему и присудили премию имени знаменных мастеров русского пейзажа.

Добавим, к вручению премии была приурочена новая экспозиция «Михаил Демидов. Художник. Время. Люди». Кировский мастер написал галерею портретов известных персон Кирова. Всего более 80 работ.

Фото: Александр Папырин