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Губернатор Игорь Васильев выразил соболезнования по поводу кончины игумении Софии

Юлия Зорина Новости, Власть

Губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил свои соболезнования по поводу смерти настоятельницы Спасо-Преображенского женского монастыря.

— 26 апреля от тяжелой болезни скончалась настоятельница Спасо-Преображенского женского монастыря игумения София (Розанова). Каждый человек, которому довелось с ней общаться, сегодня испытывает чувство невосполнимой потери. Ее трудами был восстановлен Спасо-Преображенский монастырь, ею была проведена большая работа по канонизации и обретению мощей священноисповедника Виктора (Островидова). Благодаря этим трудам и любви к ближним игумения была примером для окружающих людей, приводила их к вере. Убежден, что память о ней сохранится в сердцах всех православных жителей региона! — сказал глава региона. 

Напомним, о смерти игумении Софии сообщили в Вятской епархии. Матушке было 75 лет. 

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Юлия Зорина