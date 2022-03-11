Губернатор Игорь Васильев закрыл страницу в Facebook

Губернатор Кировской области Игорь Васильев объявил о закрытии страницы в Facebook. Причиной этого стал шквал фейкового контента, публикацию которого разрешила соцсеть.

– Уважаемые подписчики! Я прекращаю вести свою страницу Facebook и размещать публикации на этой площадке из-за большого количества недостоверной информации, публикуемой в этой социальной сети. По-прежнему буду рассказывать о своей работе на страницах «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Также принимаю обращения и комментарии жителей региона в этих социальных сетях для оперативной связи и отработки возникающих вопросов, – написал глава Кировской области.

Также направлять сообщения губернатору можно через приемную на сайте «КП».

Напомним, что 11 марта компания Meta, которой принадлежит Facebook, разрешила пользователям других стран публиковать на своих страницах призывы к насилию в отношении российских властей и военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.